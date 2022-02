Halo Infinite : La campagne améliorée avec la prochaine mise à jour

Instant Gaming vous le proposant pour 42,49 € au lieu de 69,99 €, soit 39 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La mise à jour de mi-saison d'Halo Infinite, prévue pour arriver ce jeudi 24 février sur PC et les consoles Xbox, apportera son lot d'améliorations, notamment pour la campagne. Cette dernière n'est effectivement pas la meilleure expérience de la licence, en grande partie parce que la coopération n'est pas encore disponible. Le monde ouvert n'a pas non plus atteint les attentes des joueurs, qui s'attendaient à davantage de diversité et d'activités. Des problèmes en tout genre sont également présents.De ce fait,qui pouvait arriver dans certaines situations. Si vous faisiez partie de celles et ceux ne pouvant pas valider certains succès, sachez que ce problème sera également corrigé par le biais de cette mise à jour. L'autre problème majeur, avec l'impossibilité de retourner dans la partie avec le retour rapide, va être corrigé. Une pléthore d'autres correctifs seront également implantés, mais les détails ne sont pas encore connus.Enfin, en toute logique,. L'anti-triche va également connaître une mise à jour, pour le rendre plus efficace et limiter la présence des cheaters dans Halo Infinite.est disponible sur PC et Xbox, mais aussi dans le Xbox Game Pass.Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire