Halo Infinite : Heure de sortie de la campagne en France

Depuis le 15 novembre, il est possible de découvrir le multijoueur d', disponible par le biais d'une bêta, mais surtout, en étant gratuit pour tous. De ce fait, de nombreux joueurs se sont, d'ores et déjà, plongés dans cette expérience et les retours sont plutôt positifs, malgré les quelques problèmes, ce qui n'a rien d'alarmant en sachant que nous sommes encore face à une version non définitive. Surtout, les développeurs, à savoir 343 Industries, sont très réactifs et apportent assez vite des solutions.Toutefois, malgré cette sortie surprise, qui n'était pas prévue, la communauté se demande quand et surtout à quelle heure le mode campagne, mode très attendu, sera disponible.Comme vous devez le savoir, nous allons pouvoir profiter de ce mode, ou plutôt du jeu dès le 8 décembre. Concernant l'heure de sortie, malheureusement, il va falloir se montrer patient puisque. La bonne nouvelle est toutefois quesera accessible en même temps que ce soit sur PC ou Xbox.Concernant la campagne, qui avait été vivement critiquée lors de sa présentation, il y a de cela plusieurs mois, les développeurs ont apporté plusieurs changements, pour répondre aux attentes élevées de la communauté. Néanmoins, la coopération ne sera pas disponible lors du lancement. Annoncée pour arriver avec la saison 2, il faudra patienter jusqu'en juin pour en profiter... Quant au mode Forge, lui aussi attendu, son implantation n'est pas prévue avant la fin de l'été, si tout se passe bien. Les développeurs se réservent évidemment le droit de modifier le calendrier de sortie indiqué s'ils jugent que les fonctionnalités ne sont pas prêtes.Rendez-vous dès. Sinon, vous pouvez, dès maintenant, découvrir le multijoueur gratuitement.