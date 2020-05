Halo Infinite : Du gameplay en juillet et une sortie dans le Xbox Game Pass PC

Après l'annonce de l'annulation de l'E3 de cette année 2020, causée par la pandémie de Coronavirus, une multitude d'acteurs du jeu vidéo ont été contraints de repenser leur communication, et l’entièreté de leur travail, pour traverser la crise. C'est le cas de Xbox, qui a partagé le 5 mai 2020 un message pour les joueurs de la console de Microsoft, afin de les rassurer sur le futur de leurs jeux préférés.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est un message presque intime signé par Jerret West, chef marketing chez Xbox, qui a donc été partagé directement sur le site officiel de la marque, la veille d'un nouvel Inside Xbox dédié à la next-gen : la. Sur un ton très rassurant, il explique aux fans que la priorité de l'entreprise est la santé de ses équipes, mais que celles-ci travaillent toujours très dur pour tenir les délais annoncés par Xbox.Ainsi, Xbox confirme son objectif de sortir la Xbox Series X en fin d'année, ainsi que leur exclusivité phare, le jeu. Concernant le nouvel opus de Halo, Xbox annonce donc sa présence, le service de jeu vidéo à la demande de Microsoft, sur console et PC. Microsoft promet égalementdes jeux développés par les Xbox Game Studios, dont 343 Industries, le studio à l'origine de Halo Infinite. Nous pouvons donc nous attendre à du gameplay des nouvelles aventures du Master Chief, attendu par les fans depuis l'E3 2018 où le jeu avait été révélé.Concernant les autres jeux Microsoft, la présence dès leur sortie deetdans le Xbox Game Pass est également confirmée, et Xbox promet de nombreux nouveaux titres et mises à jour pour ce service.Le très attendu, récemment annoncé, révélera son gameplay lors de l'Inside Xbox du 7 mai 2020. Un gameplay next-gen donc, puisque Xbox compte bien prouver que sa nouvelle machine sera la meilleure, promettant « de la résolution 4K aux 120 images par seconde, en passant par le DirectStorage, le raytracing DirectX, des temps de chargement ultra-rapides et plus encore ».Pour finir, Xbox assure que son, permettant de jouer à des jeux sans les télécharger, se rapprochera du Xbox Game Pass pour proposer de nouvelles expériences de jeu. Xbox souhaitant présenter également la fonction, qui permettra d'optimiser les jeux en fonction du support, on peut alors deviner les futurs projets du géant américain : les jeux du Xbox Game Pass accessibles partout, sans téléchargement, et adaptés à chaque appareil... à la seule condition d'avoir un compte Xbox et une manette compatible !Vous pourrez découvrir les premières images de gameplay de Assassin's Creed Valhalla et des jeux des partenaires Xbox du monde entier dans lesur mixer.com/xboxfr ou facebook.com/xboxfr , sous-titré en français.