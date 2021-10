Halo Infinite dévoile les règles de son multijoueur compétitif

Halo Infinite dévoile les règles et les playlists de son mode compétition

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

sera l'occasion pour les joueurs de découvrir ou redécouvrir la licence, non seulement à travers sa campagne mais aussi et surtout grâce à son multijoueur. Ce dernier proposera plusieurs modes, et notamment le mode compétitif. Pour l'occasion, 3Tout d'abord, l'une des premières informations à savoir est l'identité qui se cache derrière l'arme de départ des Spartans, et ce sera ni plus ni moins que le Fusil de combat, sans aucune autre arme secondaire. Les développeurs souhaitent, par ce procédé, que les joueurs récupèrent d'autres armes sur la carte afin de « renforcer leur efficacité dans les situations les plus spécifiques ». Par ailleurs, un chronomètre de réapparition fixe sera également actif pour ramasser tous les objets. Enfin, le studio a décidé pour ce multijoueur compétitif de rétablir le tir allié et de désactiver entièrement le radar ainsi que les hitmarkers des grenades.Lors de la parution du jeu, 4 modes seront déjà jouables en compétition :. La logique de gain de points dans: pour gagner 1 point par seconde, une équipe devra contrôler au minimum 2 zones, alors que le contrôle des 3 zones rapportera 2 points par seconde.Pour rappel, Halo Infinite sera disponible le 8 décembre sur Xbox Series X/S et PC.