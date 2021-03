Halo Infinite : 343 Industries partage de nouveaux détails sur la météo, les cycles journaliers et les biomes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Malgré les embuches rencontrées parsemble plus que jamais déterminé à offrir à ses joueurs une expérience inédite à travers ce titre. Le studio vient en effet donner quelques détails de ce jeu tant attendu à travers une nouvelle vidéo, ces derniers concernant principalement le cycle jour/nuit, mais aussi la météo dynamique et les biomes.Contrairement à ses prédécesseurs,. Pour exemple, le studio explique que durant la nuit, les troupes d'ennemis seront plus nombreuses, mais aussi que les cinématiques prendront en compte l'heure de la journée. Petit détail qui n'est pas négligeable, les armes des joueurs seront également les mêmes que dans les cinématiques du jeu.De plus, le studio a annoncé que, et les joueurs devront parfois. En revanche, toutes les météos ne seront pas disponibles dès le lancement du jeu, elles seront déployées au fur et à mesure à travers quelques mises à jour.En plus de toutes ces nouveautés,. Cela signifie que notre protagoniste pourra, durant son aventure, être amené à se retrouver dans des environnements différents comme343 Industries est également revenu sur, déclarant alors que les joueurs devront prêter attention aux journaux audios qu'ils pourront trouver sur leur chemin, ces derniers donnant des détails narratifs sur Zeta Halo et son passé. Bien évidemment, il en va du bon vouloir des joueurs d'effectuer ou non les missions secondaires. Cependant,Pour rappel, Halo Infinite sera disponible en automne prochain sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.