Halo : 343 Industries développera encore les prochains jeux de la licence

343 Industries est toujours en charge de la licence Halo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a plusieurs jours de cela, nous avons appris que Microsoft a supprimé 10 000 postes. D'après Jason Schreier, de nombreux employés travaillant chez Bethesda et chez 343 Industries ont été touchés par cette vague de licenciements. Depuis cette annonce, une rumeur, circulant sur la Toile, laissait entendre que le studio 343 Industries ne s'occuperait plus de la licence Halo.Suite à cette rumeur, ledit studio de développement a rapidement réagi et a communiqué à ce sujet, notamment via une publication sur le compte officiel Twitter de la licence. Nous pouvons, ainsi, lire la mention suivante : « [...] 343 Industries continuera de développer [la licence] Halo aujourd'hui et à l'avenir [...] ». Ainsi, comme vous l'aurez compris,, et le sera encore pendant des années.Rappelons, d'ailleurs, qu'doit prochainement accueillir de nouveaux contenus. D'après la roadmap dévoilée en septembre 2022, qui serait toujours d'actualité , une nouvelle carte de jeu, une nouvelle arme ainsi qu'un nouvel équipement, entre autres, devraient arriver entre le 7 mars et le 27 juin 2023. Sans oublier, des améliorations de qualité de vie, des modes de jeu et événements.Halo Infinite, à retrouver sur Xbox One, Xbox Series et sur PC, est disponible depuis le mois de décembre de l'année 2021.