Une date de sortie et une nouvelle bande-annonce pour Halo: Campaign Evolved

Le Master Chief signe son grand retour. Lors du Xbox Games Showcase, Microsoft a dévoilé la date de sortie et des images inédites de Halo Campaign Evolved. Ce remake ambitieux, prévu pour juillet 2026, inclura des missions préquelles, de la coopération et une sortie historique sur PlayStation 5.

Halo: Campaign Evolved, révélé il y a quelques mois, se présente comme une refonte complète de la campagne mythique de Combat Evolved. Les développeurs de Halo Studios ont profité du Xbox Games Showcase pour révéler une bande-annonce explosive, tout en confirmant par la même occasion une sortie fixée à juillet 2026. Si les puristes retrouveront l'essence de l'œuvre originale avec des graphismes modernisés et des cinématiques retravaillées, cette version proposera également des nouveautés majeures pour surprendre les vétérans de la franchise.

Un remake fidèle mais enrichi de missions inédites

Si la trame principale reste intacte, Halo Studios a pris la liberté d'ajouter du contenu totalement inédit. Le jeu intégrera une campagne préquelle composée de trois missions, regroupées sous le nom de code Opération Meteorite. Ces événements se déroulent un an avant le réveil du Master Chief de son sommeil cryogénique et son atterrissage sur le célèbre anneau extraterrestre.

L'opération Meteorite entre en scène

Dans cette aventure antérieure, les joueurs feront équipe avec l'incontournable Sergent Major Avery Johnson. L'objectif sera de s'infiltrer au cœur d'un vaisseau Covenant abritant de sombres expériences scientifiques. Les développeurs promettent des rencontres avec de nouvelles menaces, des alliés inattendus et des surprises de taille.

« Ces missions inédites et riches en action suivent le Master Chief et son plus fidèle allié alors qu'ils font face à des menaces inconnues », précise la page Steam du titre.















Des batailles spatiales et un arsenal repensé

La nouvelle bande-annonce a également permis d'apercevoir des séquences de jeu spectaculaires, incluant la possibilité de piloter des véhicules extraterrestres lors de batailles spatiales de grande envergure. Du côté de l'arsenal, une nouvelle arme fait son apparition, capable de rendre ses cibles incontrôlables et de les retourner contre leurs propres alliés en un instant. Par ailleurs, les joueurs remarqueront que l'intelligence artificielle Cortana arbore un design bien différent de sa version de 2001, ce qui ne manquera pas de faire réagir la communauté.

Date de sortie, éditions et arrivée historique sur PS5

Halo: Campaign Evolved sera disponible le 28 juillet 2026 sur PC, Xbox Series, et intègrera le catalogue Game Pass dès le premier jour. Fait marquant, le titre sortira simultanément sur PlayStation 5. L'expérience sera jouable en solo ou en coopération en ligne jusqu'à quatre joueurs, avec le cross-play et la progression partagée.

Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. L'édition standard est proposée à 59,99 euros, tandis que l'édition premium, affichée à 79,99 euros, offrira cinq jours d'accès anticipé dès le 23 juillet donc. Cette version de luxe inclura également des éléments cosmétiques exclusifs, un artbook numérique, un manuel et une courte histoire numérique intitulée « Hungry Buzzards ».