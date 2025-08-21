Halloween : Le jeu d'horreur asymétique et multijoueur, avec Michael Myers, annoncé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 août 2025 à 11h18
IllFonic a, récemment, annoncé Halloween, un jeu d'horreur asymétrique avec l'emblématique Michael Myers.
Halloween : Le jeu d'horreur asymétique et multijoueur, avec Michael Myers, annoncé
Le studio IllFonic (à l'origine notamment de Predator: Hunting Grounds ou encore Ghostbusters Spirits : Unleashed) a fait une annonce qui ravira à coup sûr les amateurs de jeux d'horreur : Halloween, avec Michael Myers en vedette, a été annoncé pour 2026, avec un premier trailer.

Le jeu d'horreur Halloween se montre pour la première fois en vidéo

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Lors du Future Games Show, lié à la gamescom 2025, IllFonic a, en effet, présenté son prochain projet vidéoludique, à savoir Halloween. Comme dit précédemment, il s'agit d'un jeu d'infiltration d'horreur asymétrique, créé en partenariat avec Compass International Pictures et Further Front mais aussi coédité par Gun Interactive, qui sera aussi bien jouable en solo qu'en multijoueur.
Travailler avec Compass International Pictures et Further Front a été un rêve. En tant que détendeur des droits du film et producteur sur le jeu, ils ont partagé des conseils pour nous aider à garder l'âme du film de 1978. Leur immense passion pour Michael Murs nous a poussés à créer quelque chose que les fans de la franchise vont vraiment apprécier.
- Charles Brungardt, PDG et co-fondateur de IllFonic.
Sur le titre, les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'incarner le slasher Michael Myers ou bien d'être aux commandes de civils, ayant pour objectif de sauver les citoyens de Haddonfield. D'après les informations partagées, plusieurs cartes et lieux authentiques, respectant le film d'origine, seront proposés. 

Miniature vidéo

Une fenêtre de sortie dévoilée pour le jeu Halloween

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En plus d'avoir partagé un premier trailer présentant ledit jeu d'horreur, IllFonic a précisé que Halloween arrive au cours de l'année 2026, et ce, sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store).
Gun Interactive est fier de ses amis chez IllFonic et de leur tout dernier projet, Halloween. En tant que collègues de longue date dans le monde de l'horreur, nous sommes ravis d'apporter notre aide à leur équipe afin de concrétiser leur vision. Nous sommes heureux de les voir consacrer tous leurs efforts à honorer une propriété intellectuelle chère à tant de fans d'horreur, et nous sommes ravis de contribuer à faire en sorte que les joueurs puissent découvrir l'univers d'Halloween qu'ils ont créé. Nous avons hâte de retrouver tout le monde à Haddonfield.
- Gun Interactive.
Rendez-vous donc l'année prochaine pour retrouver Michael Myers dans Halloween, qui doit débarquer sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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