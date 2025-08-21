Halloween : Le jeu d'horreur asymétique et multijoueur, avec Michael Myers, annoncé

Halloween : Toutes les solutions pour s'échapper en tant que civil
Nous vous expliquons comment vous échapper en tant que civil sur le jeu multijoueur asymétrique Halloween: The Game.
Travailler avec Compass International Pictures et Further Front a été un rêve. En tant que détendeur des droits du film et producteur sur le jeu, ils ont partagé des conseils pour nous aider à garder l'âme du film de 1978. Leur immense passion pour Michael Murs nous a poussés à créer quelque chose que les fans de la franchise vont vraiment apprécier.Sur le titre, les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'incarner le slasher Michael Myers ou bien d'être aux commandes de civils, ayant pour objectif de sauver les citoyens de Haddonfield. D'après les informations partagées, plusieurs cartes et lieux authentiques, respectant le film d'origine, seront proposés.- Charles Brungardt, PDG et co-fondateur de IllFonic.
Gun Interactive est fier de ses amis chez IllFonic et de leur tout dernier projet, Halloween. En tant que collègues de longue date dans le monde de l'horreur, nous sommes ravis d'apporter notre aide à leur équipe afin de concrétiser leur vision. Nous sommes heureux de les voir consacrer tous leurs efforts à honorer une propriété intellectuelle chère à tant de fans d'horreur, et nous sommes ravis de contribuer à faire en sorte que les joueurs puissent découvrir l'univers d'Halloween qu'ils ont créé. Nous avons hâte de retrouver tout le monde à Haddonfield.Rendez-vous donc l'année prochaine pour retrouver Michael Myers dans Halloween, qui doit débarquer sur PS5, Xbox Series et PC.- Gun Interactive.
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