Valve confirme travailler sur plusieurs jeux

Valve est de retour sur le devant de la scène en ce début d'année 2022, avec la sortie de sa console, le Steam Deck, permettant de jouer à une grande partie du catalogue de sa plateforme, bien que Destiny 2, par exemple, ne soit pas compatible . À cette occasion, Greg Coomer, producer designer chez Valve, s'est exprimé dans les colonnes d' Axios , donnant au passage quelques informations sur le futur, ou plutôt précisant ce qu'il s'était dit il y a quelques mois.En effet, il y a environ un an, Gabe Newell, cofondateur de Valve Corporation, avait annoncé que plusieurs jeux étaient en développement , sans nous en dire plus, laissant donc sur leur faim celles et ceux attendant un nouveau Left 4 Dead ou Portal, voire un Half-Life sur PC, le dernier, Alyx, étant une exclusivité VR.Greg Coomer explique donc qu'il y a « plusieurs jeux en développement en ce moment chez Valve, et je pense qu'ils sont assez excitants. » Mais là encore, nous n'avons pas plus d'informations,. Espérons en savoir un peu plus au cours de cette année 2022,En attendant, nous rappelons que le Steam Deck est disponible, selon plusieurs modèles. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel