Half-Life: Alyx : Près d'un million de joueurs aurait acheté un casque VR après sa sortie

La sortie d'Half-Life: Alyx semble avoir donné une forte visibilité à la réalité virtuelle, étant donné que de nombreux nouveaux utilisateurs auraient franchi le pas en avril.

est le projet VR qui a été le plus largement mis en avant en amont de sa sortie,n'étant pas innocent à cela. Bénéficiant de l'appellation Half-Life, l'une des franchises les plus populaires et connues, de nombreux joueurs se sont intéressés à l'opus, certains n'hésitant d'ailleurs pas à sauter le pas et à se procurer un casque de réalité virtuelle.Ainsi, selon le site Road to VR . Si le confinement et l'amélioration continue de cette plateforme ont dû jouer un rôle important,. Ce sont maintenant près de 2 % des utilisateurs de Steam qui posséderaient un casque de réalité virtuelle (2,7 millions de joueurs). Un chiffre qui devrait continuer d'augmenter dans les mois et années à venir.Pour ce qui est de Valve, qui a tenté de promouvoir son casque, le Valve Index, avec la sortie d'Alyx, il n'est pas le plus utilisé, puisque c'est la marque Oculus (appartenant à Facebook) qui domine le marché, puisqu'un utilisateur de Steam VR sur deux en possède un (44,6 %). HTC est en deuxième position (30,3 %) devant Valve avec 11,9 %.Pour rappel, Half-Life: Alyx est disponible en exclusivité sur Steam VR, mais peut être joué, dans une qualité moindre, sans casque