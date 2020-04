Jusqu'à maintenant exclusif aux casques de réalité virtuelle, il est dès maintenant possible de jouer à Half-Life: Alyx sans ces derniers, grâce à un mod.

Comment jouer à Half-Life: Alyx sans casque VR ?

Disponible depuis le mois de mars 2020 sur Steam VR,n'est malheureusement pas disponible en version « normale » puisqu'il s'agit d'un jeu exclusivement VR. Même si celles et ceux ayant participé à l'expérience ont dans l'ensemble apprécié, de nombreux joueurs regrettent cette exclusivité. Ces derniers vont pouvoir se ravir, étant donné qu'il est dès maintenantDès sa sortie, Robin Walker, qui a œuvré sur cet opus, indiquait qu'finirait par voir le jour, et que celui-ci permettrait de comprendre pourquoi Valve ne propose Alyx qu'en VR. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps, étant donné qu'un mod est, d'ores et déjà, disponible au téléchargement.Nous devons cela à R57Zone, un moddeur qui a réussi à faire en sorte que le casque VR ne soit pas obligatoire. Il a partagé de nombreuses informations sur GitHub , site sur lequel nous pouvons également télécharger ce mod. Il faut toutefois prendre note queétant un jeu initialement destiné à la VR, certains passages seront plus compliqués à passer que d'autres. Vous pouvez avoir un aperçu du rendu via la vidéo que R57Zone a postée sur sa chaîne YouTube.Pour rappel,est disponible depuis le 23 mars sur PC, via Steam VR. Mais si vous ne possédez pas de casque VR, vous pouvez tenter l'expérience directement en vous rendant à cette adresse . Toutes les étapes à suivre pour installer et jouer àsans VR y sont indiquées.