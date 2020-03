Half-Life: Alyx pourrait permettre à Half-Life 3 de voir le jour

Valve a indiqué que Half-Life: Alyx pourrait être une porte d'entrée à d'autres jeux de la série, et que le titre n'avait pas l'objectif de conclure l'univers.

Nous voyons Half-Life: Alyx comme un retour dans ce monde, et non comme la fin de celui-ci.

Après des années d'attente, les amateurs de la franchises'apprêtent à voir débarquer, un jeu en réalité virtuelle. Malheureusement, compte tenu de l'accessibilité de la VR, tous les joueurs ne pourront pas profiter de cet opus, qui s'annonce très prometteur. Si l'intrigue se déroule entre les deux épisodes déjà publiés par Valve, le studio de développementLors d'un entretien avec Game Informer , Robin Walker a déclaré que la franchise signifiait « beaucoup » pour le studio, et que le fait de retrouver à nouveau les personnages, les décors et les mécaniques de la franchise était « incroyablement gratifiant ». Il poursuit en expliquant que certains développeurs avaient déjà travaillé sur la série à la fin des années 90 et au début des années 2000, alors que d'autres la découvraient avec Alyx,Pour conclure, Robin Walker affirme qu'et non pas comme la fin de celle-ci.De ce fait, il est envisageable de voir, à condition qu'Alyx soit une réussite, comme l'avait déjà indiqué David Speyrer en novembre dernier . Après plus de quinze ans d'attente,pourrait donc bel et bien voir le jour.Pour rappel,sera disponible dès le 23 mars, uniquement sur Steam VR.