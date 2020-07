Gabe Newell pense que la Xbox Series X est meilleure que la PS5

Je n'ai pas un grand intérêt dans la guerre des consoles. Nous faisons la majeure partie de nos jeux sur PC, mais à choisir entre les deux, je prendrais la Xbox.

Alors qu'il est en Nouvelle-Zélande depuis de nombreux mois, et qu'il y est « bloqué » suite à la pandémie mondiale,notamment, a récemment donné une interview à l'émission locale The Project, durant laquelle il s'est, entre autres, exprimé sur la VR et les consoles next-gen, à savoir la Xbox Series X et la PS5.Lorsque la question sur quelle sera la meilleure des deux a été posée, ce dernier n'a pas hésité une seule seconde en répondant la Xbox Series X en argumentant « parce qu'elle l'est (meilleure que la PS5) ». Il a ensuite expliqué qu'il n'avait pas d'intérêt particulier dans la « guerre » qui oppose Sony à Microsoft,(à partir de 3:08 dans la vidéo ci-dessous).Des propos qui devraient faire plaisir à Microsoft, et peut-être améliorer encore plus les relations entre Valve et la société, après la parution de nombreux jeux sur Steam, à l'image de Sea of Thieves en juin dernier.