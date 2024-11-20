Half-Life 2 : Un documentaire dévoile comment le 11 septembre a changé les plans originaux

Pour célébrer le 20e anniversaire d'Half-Life 2, un documentaire a été partagé sur YouTube, retraçant à la fois la création du titre, mais aussi l'impact qu'a eu le 11 septembre 2001 sur son scénario.
Le 16 novembre 2004 marquait l'arrivée d'Half-Life 2
sur PC et sur Steam. Vingt ans plus tard, le titre de Valve est toujours considéré comme un monument du jeu vidéo. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, la chaîne YouTube de Valve a mis en ligne le 15 novembre 2024 une vidéo dévoilant les coulisses de la création du jeu
. Baptisé Half-Life 2: 20th Anniversary Documentary, ce making-of détaille les idées qui n'ont pas été gardées pour la version finale du titre. L'une d'entre elles a toutefois été annulée après les événements tragiques survenus le 11 septembre 2001
.
Un avion fonçant sur un immeuble dans le scénario originel d'Half-Life 2
À 7min40, les développeurs donnent des précisions sur les éléments qui ont été abandonnés. Le level-designer David Riller explique alors qu'il avait « conçu quatre villes à un moment donné. Prague, Jérusalem, Chicago, Los Angeles, je crois. Nous avions une base arctique, une base sous-marine, un navire brise-glace, une séquence d'avion qui s'écrasait sur un gratte-ciel, que nous avons coupé juste après le 11 septembre
».
Ce détail n'est d'ailleurs pas le seul à avoir été mis de côté lors du développement d'Half-Life 2. Les journalistes de PC Gamer
ont rappelé que les plans originaux étaient très différents du produit final, y compris concernant l'invasion de la Terre par des races extraterrestres
. La vidéo révèle que les équipes avaient imaginé 3 races aliens différentes : des guerriers, des insectes et des espions.
En plus de ces informations, le documentaire donne également des détails sur le développement de l'épisode 3
qui n'a jamais vu le jour. Amateurs de making-of ou passionnés de la franchise, ajoutez sans attendre ce documentaire à votre watchlist, d'autant qu'il est accessible gratuitement sur YouTube
. Attention : il est entièrement en Anglais, y compris ses sous-titres.
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