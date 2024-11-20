Half-Life 2 : Un documentaire dévoile comment le 11 septembre a changé les plans originaux



le 20 novembre 2024 à 17h45 Publié par Justine Manchuelle le 20 novembre 2024 à 17h45

Pour célébrer le 20e anniversaire d'Half-Life 2, un documentaire a été partagé sur YouTube, retraçant à la fois la création du titre, mais aussi l'impact qu'a eu le 11 septembre 2001 sur son scénario.