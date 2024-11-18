20 ans après, Half-Life 2 explose son record de joueurs, et est gratuit à vie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 novembre 2024 à 15h05
L'un des jeux de tir les plus connus au monde a fêté son vingtième anniversaire, avec un record de joueurs, et une offre gratuite.
20 ans après, Half-Life 2 explose son record de joueurs, et est gratuit à vie
Malgré le temps qui passe, il y a des classiques qui restent sans égal, et la licence Half-Life en fait sans aucun doute partie. D'ailleurs, le deuxième opus vient de fêter ses 20 ans, et en plus d'un très beau documentaire publié par Valve pour l'occasion, le titre a battu son record de fréquentation, bien aidé par sa gratuité.

20 ans et un record explosé pour Half-Life 2

Depuis que les données Steam sont enregistrées, en 2008 sur SteamDB, jamais Half-Life 2 n'avait franchi la barre des 20 000 joueurs simultanés. À l'occasion de son anniversaire, le titre a tout simplement explosé son précédent record, en réunissant 64 085 joueurs simultanés sur Steam ce 17 novembre. Soit le plus haut pic depuis que les données sont recensées.

half-life2-record
Cette statistique montre bien que Half-Life 2 attire toujours, même si le jeu a 20 ans. Il faut dire qu'en plus de ce petit événement, Valve a fait le choix d'offrir son titre phare à tous les joueurs sur Steam qui ne l'avaient pas encore. 

Miniature vidéo

Half-Life 2 offert sur Steam

Il ne s'agit pas d'un week-end gratuit, mais bien d'une offre à vie. Mais il faut faire vite, puisque le titre n'est offert que jusqu'à 19 heures ce 18 novembre. Il suffit de se rendre sur la page Steam du jeu, et de cliquer sur le bouton « ajouter au compte ».

Si vous n'avez malheureusement pas eu le temps de le faire, il faudra dépenser les 9,75 € pour l'ajouter à sa bibliothèque, ou attendre une offre promotionnelle. Sinon, vous pouvez aussi miser sur notre partenaire Instant Gaming pour l'acheter à moindre coût Sachez également qu'un remaster semi-officiel est en préparation, rendant l'expérience bien plus belle.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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