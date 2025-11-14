Garry's Mod reçoit une mise à jour majeure avec des nouveautés très attendues

La mise à jour de novembre 2025 de Garry's Mod amène avec elle plusieurs ajouts bienvenus, dont un lié à la création de carte.
Lancé il y a maintenant 19 ans, Garry's Mod
continue de captiver les joueurs, même s'il est à l'origine un simple mod développé pour Half-Life 2
. D'ailleurs, il reçoit régulièrement des mises à jour améliorant l'utilisation, le rendu ou le contenu de ce sandbox où tout semble possible. Le 12 novembre 2025, le titre a reçu une nouvelle mise à jour présentée en détail sur Steam.
Contemplez les reflets de l'eau de manière plus réaliste
La première nouveauté majeure de ce patch de novembre est l'amélioration du rendu visuel des plans d'eau
dans Garry's Mod. Plus réaliste et reflétant les éléments de décor environnants, cet ajout est possible grâce au nouveau moteur Source intégré au titre. Dans le communiqué annonçant les nouveautés de la mise à jour de novembre
, les joueurs ont accès à un comparatif entre l'ancienne et la nouvelle version du rendu de l'eau. Cependant, il est précisé que ce changement peut altérer certaines cartes existantes.
Si c'est le cas, les créateurs des cartes en question devront les modifier pour prendre en compte ce rendu réaliste.
Une mise à jour de Garry's Mod axée sur le réalisme et la correction de certains bugs de PNJ
Du côté de la création de cartes, cette mise à jour intègre dans Garry's Mod un outil de fusion à quatre voies
. Fonctionnant de la même manière que le nouveau rendu de l'eau, il permet de créer des environnements plus réalistes notamment si deux maillages différents (comme de la pelouse et du bitume) se chevauchent.
En complément, le studio en charge de Garry's Mod a travaillé d'arrache-pied pour améliorer ce qu'il qualifie de « prise en charge insuffisante des armes utilisées par les PNJ, en particulier lorsque ces derniers utilisent des armes qu'ils n'utilisaient pas dans Half-Life 2
».
Enfin, vous pourrez profiter de petites améliorations pour vos personnages et de nouveaux objets à utiliser. Alors n'attendez plus pour découvrir toutes ces petites nouveautés qui rendent l'univers de Garry's Mod un peu plus réaliste.
commentaire (0)