Half-Life 2 s'offre un magnifique remaster pour ses 20 ans

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 novembre 2024 à 17h59
L'emblématique titre de Valva fête ses 20 ans, et pour l'occasion une version remasterisée grâce à NVIDIA et son ray tracing arrive. Le résultat est magnifique.
Half-Life 2 s'offre un magnifique remaster pour ses 20 ans
Half-Life est l'une des licences les plus populaires sur PC, notamment pour les amoureux de FPS. Le deuxième opus fête son vingtième anniversaire ce 16 novembre, et pour l'occasion, nous avons eu des nouvelles de l'ambitieux projet Half-Life 2 RTX, qui profite notamment des technologies NVIDIA pour proposer au public une expérience plus belle que jamais.

Half-Life 2 RTX, le remaster semi-officiel

S'il n'est pas développé par Valve, ce remaster est tout de même entre les mains de Orbifold Studios, qui a déjà œuvré sur la licence et notamment un mode VR pour ce même opus. Ici, pas question de réalité virtuelle, mais plutôt de remise au goût du jour d'un grand classique, grâce à NVIDIA RTX Remix, un outil qui donne la possibilité d'améliorer tous les jeux en y ajoutant du ray tracing.
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L'équipe est allée plus loin que la pose d'un simple filtre, puisqu'en plus de proposer une meilleure luminosité, tous les visuels et certaines textures ont été revus, pour être plus en adéquation avec les textures d'aujourd'hui. Et le résultat est d'ailleurs assez bluffant, comme le prouve la vidéo. Notez que la technologie DLSS 3.5 est aussi de la partie.

Miniature vidéo

Signe qu'il s'agit d'un projet de taille, Half-Life 2 RTX n'arrivera pas comme un simple mod à télécharger sur un site tiers, étant donné qu'il aura bel et bien sa place sur Steam. Une page est d'ailleurs en ligne pour l'ajouter à sa liste de souhaits. Évidemment, seuls les possesseurs du jeu original pourront le télécharger gratuitement. Pour les autres, il faudra acheter Half-Life 2.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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