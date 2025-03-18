Half-Life 2 RTX : La démo gratuite est disponible dès maintenant

Half-Life 2 revient dans une version remasterisée spectaculaire grâce au ray tracing et au DLSS 4 de Nvidia. Une occasion unique de redécouvrir ce FPS culte en 2025.
Half-Life 2
, le légendaire FPS de Valve sorti initialement en 2004, bénéficie aujourd'hui d'une refonte visuelle complète avec une nouvelle démo gratuite baptisée Half-Life 2 RTX
. Disponible dès maintenant sur Steam
, cette mise à jour majeure apporte les toutes dernières technologies graphiques de NVIDIA, dont le ray tracing et le DLSS 4, pour une expérience visuelle inédite.
Une transformation graphique bluffante grâce au ray tracing
Développée par Orbifold Studios grâce aux technologies offertes par NVIDIA, cette version remasterisée de Half-Life 2 intègre notamment le ray tracing intégral
, améliorant considérablement les jeux de lumières et les effets d'ombre. Les joueurs peuvent ainsi redécouvrir des environnements emblématiques tels que les niveaux présents dans la démo gratuite : Ravenholm et Nova Prospekt.
Cette nouvelle expérience graphique ne s'arrête pas à l'éclairage puisque chaque modèle, texture et décor bénéficie également d'une refonte détaillée grâce à l'utilisation des derniers outils de rendu physique (PBR).
Notre mission est de remasteriser entièrement Half-Life 2 en utilisant des textures et modèles retravaillés en profondeur, pour offrir des interactions réalistes avec un éclairage entièrement ray tracé.
Des performances boostées grâce au DLSS 4
La nouvelle version de Half-Life 2 profite également de la technologie DLSS 4
, incluant notamment le Multi Frame Generation
, capable de multiplier par 10 les performances d'origine en résolution 4K. Les technologies DLSS Super Resolution et DLSS Ray Reconstruction complètent l'offre pour une expérience fluide et immersive sur PC, même à très haute résolution.
Pour profiter pleinement de ces améliorations, Orbifold Studios recommande cependant une configuration PC solide :
- 1080p / 30 FPS (Low) : Intel i7-8600 ou AMD Ryzen équivalent, RTX 3060 Ti minimum.
- 1080p / 60 FPS (High) : Intel i7-10700 ou Ryzen 7, RTX 4070.
- 4K / 144 FPS (Ultra) : Intel i7-12700K ou Ryzen 7 7700X, RTX 5080 recommandée.
Half-Life 2 RTX, une démo gratuite à télécharger dès aujourd'hui
Vous pouvez dès maintenant télécharger gratuitement la démo de Half-Life 2 RTX sur Steam afin de découvrir ces nouveautés impressionnantes. Celle-ci comprend deux chapitres majeurs du jeu original : Ravenholm et Nova Prospekt.
À noter qu'Orbifold Studios poursuivra son travail de remasterisation sur d'autres niveaux à venir, avec l'objectif d'offrir à terme une refonte complète du jeu culte de Valve.
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