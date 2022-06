Hades est-il cross-save ?

Hades, le cross-save disponible ?

Développé et édité par Supergiant Games,est un jeu de type roguelite. Sorti tout d'abord en 2018 en accès anticipé, la version 1.0 du soft est finalement arrivée en 2020 sur PC et Nintendo Switch. En 2021, Hades s'est rendu disponible sur consoles PlayStation et Xbox. Ce qui permet à de nombreux joueurs et joueuses de se lancer dans l'aventure, aux côtés de Zagreus.Or, si vous désirez changer de plateforme afin de profiter du titre sur un autre support, il convient de savoir si. Par ailleurs, est-elle disponible sous conditions ?

Avant toute chose, rappelons que la fonctionnalité dite « cross-save », aussi appelée cross-progression, permet aux joueurs et aux joueuses de récupérer leur(s) sauvegarde(s) d'une plateforme bien particulière afin de les importer vers une autre version d'un jeu. Ce qui permet alors de garder sa progression intacte et de ne pas perdre son avancement. Une multitude de jeux supportent le cross-save, à l'image de Stardew Valley ou encore de Destiny 2, pour ne citer que deux exemples.



Mais est-ce le cas du roguelite Hades ? La réponse est à la fois positive et négative. En effet, le cross-save s'est rendu disponible, via une mise à jour déployée en décembre 2020, entre Nintendo Switch et PC. En revanche, il est impossible de retrouver sa progression, si vous migrez d'une version PC vers le jeu sur consoles PlayStation ou bien Xbox. D'ailleurs, à l'annonce de l'arrivée de ces portages, Supergiant Games l'avait indiqué dans un article, disponible sur le site officiel.



