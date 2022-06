Hades : Tier list des dieux de l'Olympe

Tier List des dieux de l'Olympe du jeu Hades

S+ Athena S Ares Zeus A Demeter Hermes B Artemis Poseidon C Aphrodite Dyonisos

Détails des dieux de l'Olympe du jeu Hades

Zeus « [...] Le Seigneur Hadès ne le porte pas dans son cœur, pour des raisons que je peine à imaginer; de façon plus générale, il semble refuser de garder contact avec les dieux de l'Olympe [...] ».

Poséidon « [...] Le Seigneur Hadès aussi semble ne ressentir aucune affection pour lui, le comparant à Zeus, et les évitant tous les deux. Quelle que soit la cause d'un tel dédain, une chose est sûre : cela ne me regarde pas [...] ».

Hermès « [...] Les Enfers sont un endroit où règne l'ordre, mais les âmes des morts doivent d'abord y être conduites, une tâche non des moindres. Il semble s'être attiré les bonnes grâces du nocher Charon, connu pour être particulièrement inaccessible, même par ses pairs des Enfers. Ainsi, tout porte à croire selon moi qu'Hermès, outre ses nombreux talents, est le dieu de bien plus qu'il n'y paraît [...] ».

Dyonisos « [...] Bien que très différent des autres dieux à cet égard, il garde néanmoins une certaine distance avec les Enfers, coupant généralement tout lien qu'il a pu tisser avec ses disciples au moment de leur mort. Pourquoi se soucier des malheurs des défunts alors que vous pouvez vivre dans le plaisir éternel ? [...]».

Déméter « [...] Je ne peux l'imaginer émue par leurs offrandes. L'on dit beaucoup d'elle à voix basse, comme si l'on parlait du Maître lui-même. Elle faisait autrefois généreusement don de vie et de subsistance, mais un jour, sur un caprice des Moires, elle changea, et ne fut plus jamais aussi charitable. Les mortels qui la priaient pour ses bienfaits implorent aujourd'hui sa pitié [...] ».

Athéna « [...] S'il existe une personne capable de combler l'abîme entre le Seigneur Hadès et les dieux de l'Olympe, alors ce ne peut être qu'elle; toutefois, même avec toute sa sagesse, je doute qu'elle soit capable de faire fléchir quelqu'un d'aussi opiniâtre que le Maître [...] ».

Artémis « [...] Je pense même que le Seigneur Hadès la respecte à sa façon. Son pouvoir est sans aucun doute responsable de la présence d'un grand nombre d'ombres dans son royaume [...] ».

Arès « [...] Et pourtant, les hommes vénèrent volontiers Arès, car ils lui ressemblent beaucoup. J'en sais quelque chose, j'ai moi-même été un guerrier, de mon vivant. Ce n'est que maintenant que je suis mort et que je commence à comprendre mes erreurs [...] ».

Aphrodite « [...] Je pense parfois que, de tous les dieux de l'Olympe, c'est peut-être elle la plus puissante. Un raz-de-marée ou un violent orage est de loin préférable à un cœur brisé [...] ».





Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Développé par Supergiant Games (Bastion, Pyre, Transistor),est un roguelite sorti en 2020 sur PC et Nintendo Switch, puis en 2021 sur consoles PlayStation et Xbox. Le titre invite les joueurs à incarner le fils d'Hadès, Zagreus. Ce dernier désire s'échapper des Enfers.Si beaucoup d'ennemis se mettront sur son chemin, Zagreus peut, heureusement, compter sur les dieux de l'Olympe, lui accordant des Bienfaits. Il peut être difficile, surtout au début de l'aventure, de savoir quels sont les meilleurs dieux de l'Olympe. De ce fait, nous vous avons concoctéAu fil de vos runs sur le jeu, vous rencontrerez de nombreux dieux de l'Olympe vous accordant des Bienfaits (comprenez : « bonus et compétences ») divers. Certains d'entre eux sont plus intéressants que d'autres, tant les buffs qu'ils accordent sont intéressants.Ainsi, vous retrouverez. Ce classement est proposé en fonction de notre propre expérience de jeu. Notez donc que ces informations sont données à titre indicatif et ne sont absolument pas arrêtées.Par ailleurs, n'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par les développeurs, avec les diverses mises à jour et potentiels DLC,soit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.L'article sera mis à jour, au besoin.