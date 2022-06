Hades : Tier list des meilleures armes

Tier List des armes du jeu Hades

S Bouclier du Chaos Lance éternelle A Arc Traque-Coeur Lame du Styx Poings Jumeaux B Canon Adamantin

Détails des armes du jeu Hades

Lame du Styx Arme de corps-à-corps « [...] Cette arme n'avait pas eu de partenaire depuis si longtemps qu'en la transportant, je pouvais ressentir son impatience de retourner au combat; de revivre ses propres souvenirs. Je me demande qui d'autre brandira un jour cette lame ? Le bienveillant fils du Maître n'est pas suffisamment belliqueux pour vouloir s'en servir pour toujours [...] ».

Lance Éternelle Arme à mi-distance « [...] Toutefois, il y a quelque chose en cette Varatha qui me trouble. Alors que je la transportais, j'eus la sensation qu'elle m'avait jadis appartenu ! Cela peut sembler absurde, et pourtant son toucher me fut familier, comme s'il s'agissait là d'une vieille connaissance. Une pensée qui ne mérite peut-être pas que l'on s'y attarde, mais je me demandais alors si certains aspects de cette arme ne dépassaient tout simplement pas mon entendement [...] ».

Traque-Coeur Arme à distance « [...] Ou plutôt, puisse-t-il le servir mieux qu'il ne servit mon maître, du temps où je n'étais encore qu'un mortel. Chiron, seigneur des centaures, un puits de sagesse; il m'avait parlé de son pouvoir et m'en avait même fait la démonstration. J'étais jeune, et je ne l'avais alors pas cru... mais aujourd'hui, je le crois [...] ».

Bouclier du Chaos Arme de corps-à-corps « [...] Sa puissance est incontrôlable, et n'a que peu d'utilité en tant qu'arme de défense. En revanche, sa gueule déformée accroît la force de son manieur, brisant avec peu d'effort et beaucoup de vigueur os et rochers [...]».

Poings Jumeaux Arme de corps-à-corps « [...] Contrairement à toutes ces autres armes qui doivent être tenues en main, Malphon s'unit entièrement à son manieur en lui accordant une force et une agilité quasi primitives. On dit que les Olympiens eux-mêmes hésitèrent à adopter les Poings Jumeaux; mais c'est alors que Dame Déméter, ses mains étant habituées au travail de la terre, se serait dévouée pour accepter cette offrande [...] ».

Canon Adamantin Arme à distance « [...] Le Canon a une forme et une fonction dignes des pires cauchemars - tandis que d'autres armes des dieux inspirèrent les créations des mortels, c'est avec soulagement que je puis dire que la conception cruelle du Canon demeure pour le moment au-delà de leurs pensées les plus belliqueuses [...] ».

Sorti en 2020 sur PC et Nintendo Switch, puis en 2021 sur consoles PlayStation et Xbox,est un roguelite, développé par Supergiant Games (Bastion, Pyre, Transistor). Le titre propose aux joueurs d'incarner Zagreus, le fils d'Hades, désirant s'échapper des Enfers.Pour cela, vous pourrez compter sur une belle variété d'armes de corps-à-corps ou bien à distance. Ainsi, il peut être relativement difficile d'en sélectionner une pour effectuer une run. De ce fait, vous pouvez retrouver, ci-dessous,Notons tout d'abord que ces 6 armes ne sont pas, d'emblée, disponibles sur Hades. En effet, vous commencez votre aventure avec l'épée de Zagreus, dite « Lame du Styx ». Par la suite, et en échange de Clés Chtoniennes, vous pourrez débloquer les autres armes. Rassurez-vous, cela n'est pas compliqué et ne demande pas, forcément, beaucoup de temps de jeu.Dans tous les cas, ci-dessous, vous retrouverez. Ce classement est proposé en fonction de notre propre expérience de jeu et le niveau de difficulté de prise en main des armes. Notez donc que ces informations sont données à titre indicatif et ne sont absolument pas arrêtées.Par ailleurs, n'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par les développeurs, avec les diverses mises à jour et potentiels DLC,soit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.Pour rappel,est disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.L'article sera mis à jour au fil du temps, si besoin.