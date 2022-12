Hades enregistre la meilleure performance de l'année sur Steam, depuis l'annonce d'Hades II

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour rappel, le roguelite et dungeon-crawler de Supergiant Games (connu également pour Transistor, Pyre et Bastion),, est tout d'abord sorti en accès anticipé sur PC, en 2018. Deux ans plus tard, le soft est arrivé en version 1.0 sur PC et Nintendo Switch, avant de s'offrir des portages sur consoles PlayStation et Xbox.Récemment, Hades a regagné en popularité et de nombreuses personnes sont retournées sur le roguelite. En effet, d'après les statistiques disponibles sur la page Steam Charts du soft . Le pic le plus haut étant de 37,586.Ce regain d'intérêt pour le jeu est, très certainement, lié à l'annonce d'. En effet, lors de la cérémonie des Game Awards 2022, qui s'est déroulée dans la nuit du 8 au 9 décembre de cette année,et a partagé un premier trailer . Ainsi, sur Hades II, nous serons amenés à incarner la soeur de Zagreus, Melinoë. Cette dernière doit affronter le Titan du Temps et sauver son père, Zeus. Heureusement, comme sur le premier opus, nous pourrons compter sur la présence de divinités qui nous accorderont divers bienfaits.Hades est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Si vous débutez sur le titre de Supergiant Games, sachez que nous avons préparé une tier list des meilleures armes et une autre sur les dieux de l'Olympe