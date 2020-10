Précommande possible dès maintenant pour les Xbox Série X et Série S

Où faire la précommande pour les consoles Xbox S et X ?

Boulanger

Darty

Carrefour

Amazon

Micromania

Cdiscount

Fnac

Quelques informations sur la Xbox Série X

A propos de la manette Xbox Série X

Quelques informations sur la Xbox Série S

Xbox Série X ou PS5 ?

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les précommandes pour les consoles Xbox S et X ont été lancées depuis le 22 septembre 2020 à 9 heures. Les enseignes chez qui vous pourrez vous en procurer sont :Pour la Xbox Série X, il faudra débourser 499 euros. Par contre si vous préférez la Xbox Série S, celle qui est moins puissante, avec une résolution de faible qualité et sans lecteur Blu-Ray, vous n’aurez qu’à prévoir 299 euros. Ces deux appareils sont dotés de fonctionnalités très intéressantes qui leur permettent de concurrencer la nouvelle PS5. Néanmoins, si vous préférez vous tourner vers cette dernière, vous pourrez voir les promotions sur la PS5 ici . Si vous souhaitez plutôt tenter l’expérience avec les Xbox, vous devez d’abord en apprendre un peu plus sur ces dispositifs. Ainsi, la Xbox Série X est une nouvelle génération de console créée par Microsoft. Elle vient juste après la Xbox One, et a été présentée depuis le 12 décembre 2019. Tout comme la PS5 sa concurrente, cette console doit aussi sortir au moment des fêtes de fin d’année de 2020. La Xbox Série X a été conçue de manière à être plus puissante. Elle embarque de ce fait de nouvelles technologies, avec des fonctionnalités qui viendront améliorer l’expérience de l’utilisateur. Parmi les nouveautés on retrouve la fonction Quick Resume, qui vous permet de mettre votre jeu en pause. Ensuite, vous pourrez éteindre la console ou lancer un autre jeu, avant de revenir et reprendre votre partie exactement où vous en étiez, sans chargement.Si vous êtes intéressé par la Xbox Série X, alors vous devez savoir qu’elle est disponible en deux versions. En effet, en dehors de la Xbox Série X, vous aurez aussi la Xbox Série S qui n’est rien d’autre qu’une version moins puissante et vendue sans Blu-Ray. C’est pour cette raison que la Xbox Série X est vendue à 499 euros, tandis que la Xbox Série S est vendue à 299 euros. D’après les informations communiquées par le fabricant, les consoles Xbox Séries X et S seront disponibles sur le marché à partir du 10 novembre 2020 en France. Vous pourrez donc commencer à en profiter peu de temps avant les vacances et les fêtes de fin d’année. Toutefois, étant donné le grand intérêt que ces consoles suscitent auprès des gamers, il serait plus prudent de commander la vôtre le plus tôt possible. Pour ce faire, vous pourrez vous rendre chez les marchands qui proposent la précommande. Pour ceux qui possèdent la Xbox One ou les jeux de cette console, sachez que vous pourrez de la nouvelle console Xbox Série X avec tous vos anciens jeux. En effet, la console nouvelle génération est en mesure de lire tous les jeux de la Xbox One, de même que les jeux des consoles des générations précédentes compatibles avec la Xbox One. Il s’agit de la Xbox et de la Xbox 360.Si vous avez aimé la manette de la Xbox One, alors vous n’aurez aucun problème avec celle de la Xbox Série X. En effet, les deux très similaires, mis à part quelques changements effectués par Microsoft pour rendre sa dernière création plus ergonomique. Les modifications ont surtout permis de rendre la nouvelle manette plus accessible aux personnes ayant de petites mains. La croix directionnelle a donc été améliorée, et vous trouverez en plus un nouveau bouton de partage de contenus. Il faut savoir que la manette de la Xbox Série X sera compatible avec les PC sous Windows 10 et la console Xbox One. De même, si vous disposez encore de la manette de votre console Xbox One, elle sera compatible avec la console Xbox Série X.La console Xbox Série S est aussi appelée Xbox Lockhart. Il s’agit d’une version moins puissante de console Xbox Série X. Par conséquent, en dehors du niveau de performance qui est réduit, cette console permettra de jouer aux mêmes jeux que la version originale. Vous pourrez profiter ici d’un affichage en 1440p et 60 fps, alors qu’avec la Xbox Série X, Microsoft promet 120 fps avec une résolution 8k. Cette console n’embarquera pas non plus de lecteur Blu-Ray, et c’est ce qui permet à Microsoft de la proposer à un coût réduit de 299 euros, 200 euros de moins que la Xbox Série X. Si ce tarif semble toujours trop élevé, Microsoft vous donne la possibilité d’acheter ses nouvelles consoles Xbox grâce à des paiements mensuels. Pour en profiter, vous devez souscrire à un abonnement de deux ans à l’offre Xbox All Access. Vous aurez à payer 34,99 euros pour avoir la Xbox Série X, et 24,99 euros pour la Xbox Série S.Si vous vous demandez laquelle choisir entre ces deux consoles, sachez que le choix risque d’être vraiment compliqué. En effet, les deux enseignes rivales se sont vraiment surpassées pour leurs dernières créations, elles sont donc très semblables au niveau de la performance et sur plusieurs fonctions. Toutefois, c’est la Xbox Série X qui se place au premier rang pour ce qui est de la performance, car elle possède une carte graphique plus puissante et un meilleur processeur. De son côté, la PS5 de Sony bat tous les records en ce qui concerne sa liste de jeux, qui est une fois de plus bien plus longue que celle de la Xbox Série X.