Rockstar s'exprime enfin concernant les fuites de GTA 6, et s'excuse

Rockstar Games brise enfin le silence après la fuite massive de vidéos de GTA 6. Le studio se dit le cœur brisé par ce piratage mais promet une présentation officielle grandiose sur Netflix, tout en confirmant la date de sortie tant attendue pour novembre.

Rockstar Games a décidé de prendre la parole de manière officielle suite à la diffusion illégale de nombreuses vidéos de Grand Theft Auto VI. Cette fuite massive, orchestrée par une entité anonyme sous le pseudonyme de CYBERLEEK, secoue l'industrie vidéoludique depuis la semaine dernière. Le studio a publié un communiqué poignant pour faire le point sur la situation, s'excuser, rassurer les joueurs et préparer le terrain pour une révélation officielle imminente.

Un coup dur pour les développeurs

La diffusion de ces séquences de jeu n'était pas un simple acte de rébellion. Les pirates, d'abord cachés derrière de fausses revendications liées à la disparition des jeux physiques, ont rapidement montré leurs véritables intentions. Il s'agissait en réalité de profiter de l'attente de GTA 6 pour récupérer de l'argent, le groupe exigeant d'énormes sommes en cryptomonnaies pour dévoiler de nouvelles images, allant jusqu'à organiser des sondages payants pour leurs abonnés.

















Face à ce chantage, Rockstar Games a partagé sa déception et sa tristesse à travers un message adressé à sa communauté.

Dire que la fuite de ces vidéos de gameplay de Grand Theft Auto VI a été déchirante pour notre équipe serait un euphémisme, et ce n'est évidemment pas ainsi que nous avions prévu de vous présenter le jeu après tout ce temps.

Le studio a tenu à s'excuser pour la longue attente depuis l'annonce du projet, tout en précisant que le développement touchait à sa fin. « Nous sommes vraiment désolés que tout cela ait pris autant de temps — qu'il s'agisse de finaliser le jeu (nous y sommes presque !), de partager davantage de détails et des séquences de gameplay officielles, ou encore de fournir à la communauté toutes les informations que vous souhaitez connaître. » Les créateurs ont souligné que leur objectif principal restait de dépasser les attentes des joueurs, malgré les divulgations non désirées qui pourraient gâcher certaines surprises.+

La présentation toujours au programme

La présentation détaillée du jeu, dans un premier temps exclusive à Netflix, est toujours au programme, pour ce 27 août. Nous devrions y avoir un bel aperçu de ce que réservera GTA 6, bien que ces fuites aient gâché une partie de la fête, en révélant pléthore d'informations.

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Dans son communiqué, le développeur a également profité de l'occasion pour réaffirmer la date de sortie officielle du jeu, fixée au 19 novembre. Les équipes ont exprimé leur profonde gratitude envers les fans qui leur ont envoyé des messages de soutien durant cette période difficile.

Vos mots ont compté plus que vous ne pouvez l'imaginer pour notre équipe. En fin de compte, nous créons ce jeu pour vous, et sans vous, nous n'aurions pas le privilège de créer des jeux.

Le rendez-vous est pris pour découvrir la véritable vision des créateurs et plonger dans l'univers de ce nouveau volet très attendu, à trois mois de son lancement.