GTA 6 promet le monde le plus détaillé et varié de l'histoire de Rockstar

À l'approche d'une nouvelle présentation très attendue, de nombreux détails inédits sur Grand Theft Auto 6 viennent d'émerger. Et le titre promet notamment une population d'un réalisme saisissant et un monde ultra-réactif.

La pression monte autour de Grand Theft Auto VI. Alors que les joueurs attendent avec impatience la présentation sur Netflix, de récentes informations partagées par le magazine Dazed mettent en lumière le travail titanesque abattu par Rockstar Games. Le studio semble avoir repoussé toutes ses limites pour donner vie à l'État de Leonida et à sa métropole phare, Vice City.

Une population plus vraie que nature

Si les mondes ouverts de Rockstar ont toujours brillé par leur vivacité, GTA 6 s'apprête à franchir un cap majeur. Selon Jamie-Lee Lloyd, directeur artistique senior en charge des personnages, les équipes ont dû concevoir de nouveaux outils de développement pour générer la foule la plus détaillée de l'histoire du studio.

Pour donner vie à cette diversité en jeu, nous avons développé de nouveaux outils et pipelines qui nous ont permis de construire la population de personnages la plus détaillée et variée que nous ayons jamais créée.

L'apparence ne fait pas tout. Chaque passant de Vice City se distinguera par sa façon de bouger, d'interagir et de s'exprimer. Pour retranscrire l'écosystème de Miami, centré sur le culte de l'apparence et les réseaux sociaux, Rockstar s'est entouré de spécialistes locaux.

















Jillian Carr, styliste basée sur place, a notamment travaillé sur les tendances vestimentaires des habitants, allant du complet sur mesure aux vêtements tactiques boueux, en passant par les tatouages et la chirurgie esthétique. Une équipe entière basée à Los Angeles a d'ailleurs été dédiée exclusivement à la création de ces passants.

Jason et Lucia au cœur de l'action

Au-delà de la foule, les deux protagonistes, Jason Duval et Lucia Caminos, bénéficieront d'un soin tout particulier. Le système de basculement entre les personnages, introduit dans le précédent volet, fait son grand retour mais de manière beaucoup plus fluide. Il sera désormais possible de passer de l'un à l'autre en pleine mission, y compris lors de courses-poursuites avec la police ou de séquences de conduite intenses.

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Leur relation, décrite comme une dynamique à la Bonnie et Clyde, sera au centre de la narration. De plus, Rockstar réintroduit des mécaniques de jeu de rôle très appréciées des fans. L'alimentation influencera directement le poids des héros, tandis que l'exercice physique permettra de développer leur musculature. À l'inverse, le manque de sommeil ou les excès prolongés dégraderont visiblement leur apparence.

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Un monde qui réagit à vos moindres faits et gestes

La liberté d'action emblématique de la série sera bien présente, mais elle s'accompagnera d'une réactivité accrue de l'environnement. Se promener avec un fusil d'assaut à la main en pleine rue ne passera plus inaperçu et provoquera des réactions immédiates de la part des civils et des forces de l'ordre.

Pour garantir une immersion totale, Rockstar affirme avoir rencontré des anciens criminels, des policiers, des organisateurs de soirées et des vendeurs d'armes afin de capter l'essence même de la culture floridienne. Des pilotes de course professionnels ont même été consultés pour affiner la conduite des véhicules, tandis que plus de cinquante véritables artistes urbains ont été embauchés pour réaliser les fresques murales du jeu.

Avec une équipe de développement dont la taille a doublé depuis la sortie de Red Dead Redemption 2, Rockstar Games semble vouloir fusionner la liberté chaotique propre à GTA avec le réalisme saisissant de ses productions les plus récentes. Le rendez-vous est fixé au 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series.