Le retour de cette mécanique culte dans GTA 6 va ravir les joueurs

Rockstar Games confirme le retour d'une mécanique très appréciée des fans pour GTA 6. Comme dans San Andreas, l'apparence physique de votre personnage évoluera selon son alimentation, son activité physique et son sommeil. Un niveau de réalisme poussé qui promet une immersion totale.

Le réalisme a toujours été le fer de lance des productions Rockstar Games. Avec le très attendu Grand Theft Auto VI, le studio a fait le choix de réintégrer une mécanique qui a marqué toute une génération de joueurs. Selon de récentes informations dévoilées par le magazine Dazed qui a publié une preview, le corps de votre protagoniste ne restera pas figé dans le temps. Ses habitudes de vie auront un impact direct et visible sur son apparence physique.

Le retour du système de morphologie

L'idée n'est pas nouvelle, mais son exécution promet d'être plus poussée que jamais. Si vous passez votre temps à engloutir des fast-foods sans faire d'exercice, votre personnage prendra du poids. À l'inverse, des séances d'entraînement régulières lui sculpteront un physique d'athlète. Le manque de sommeil laissera également des traces évidentes sur son visage, le rendant visiblement épuisé.

Cette gestion de l'hygiène de vie rappelle inévitablement les heures de gloire de San Andreas, où les joueurs s'amusaient à transformer Carl Johnson selon leurs envies. Mais aussi la façon dont évoluait le protagoniste de Red Dead Redemption 2.

















En effet, dans RDR2, Arthur Morgan subissait lui aussi les affres du temps et de son environnement. Sa barbe poussait de manière dynamique, son poids variait selon ses repas, et son corps conservait les ecchymoses des bagarres de saloon. GTA 6 reprend ce flambeau pour offrir un monde ouvert où chaque action laisse une empreinte sur les héros, en poussant un peu plus cette fonctionnalité. De quoi ajouter encore un peu plus d'immersion.

Rappelons qu'une large présentation de GTA 6 aura lieu ce 27 août dans la soirée, largement gâchée par les fuites. Rockstar s'est d'ailleurs exprimé pour la première fois, expliquant être très touché, tout en remerciant les joueurs pour leur soutien.

La sortie de GTA 6 est toujours programmée pour le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series.