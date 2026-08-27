Devolver honore son pari, et dévoile son jeu qui concurrencera GTA 6

Comme promis, Devolver Digital prévoit de lancer Volvy's Adventure: Reslimed le 19 novembre, le même jour que GTA 6. Ce jeu de plateforme déjanté compte bien s'imposer face au mastodonte de Rockstar avec un humour ravageur et un gameplay à l'ancienne.

L'industrie vidéoludique retient son souffle à l'approche de la sortie de Grand Theft Auto VI, ) tel point que le mois de novembre sera relativement calmes en sorties, contrairement à septembre, qui est surchargé. Pourtant, un petit poucet a décidé de ne pas se laisser intimider. Devolver Digital et le studio Doinksoft viennent d'annoncer la sortie de Volvy's Adventure: Reslimed pour le 19 novembre prochain sur PC. L'éditeur indépendant et souvent provocateur avait promis de sortir un titre pour concurrencer le géant américain, et il tient parole avec cette proposition aussi absurde qu'intrigante.

Le pari fou de Devolver face à Rockstar

Il fallait une sacrée dose d'audace pour oser se frotter au jeu le plus attendu de la décennie. Proposé au tarif dérisoire de 4,99 euros sur Steam, avec une réduction de 25 % pour toute précommande, ce nouveau titre d'action et de plateforme se pose comme l'alternative parfaite pour les joueurs cherchant une expérience plus légère.

Là où Rockstar promet un monde ouvert ultra-réaliste, Doinksoft répond avec une mascotte dotée d'une main gigantesque et une quête impliquant des oignons magiques. Le contraste est total et parfaitement assumé par les créateurs.











Une aventure old-school remise au goût du jour

Pour cette réédition baptisée « Reslimed », les développeurs n'ont pas fait les choses à moitié. Chaque pixel du jeu originel a été minutieusement redessiné et repensé pour offrir des couleurs éclatantes. Le scénario reste un prétexte classique mais efficace. Un groupe de sorciers maléfiques a enlevé les amis de notre héros tout en répandant une étrange substance gluante à travers les quatre mondes du jeu.

Notre mascotte élégante va devoir affronter des ennemis coriaces et des boss menaçants pour nettoyer cet univers et sauver ses compagnons.

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Le gameplay repose entièrement sur l'appendice démesuré du protagoniste. Cette main géante permet non seulement de survoler les gouffres immenses, mais aussi de glisser le long des rails, de foncer dans les airs et de creuser profondément sous la terre. La collecte d'oignons délicieux ajoute une dimension stratégique.

Un humour grinçant fidèle à l'éditeur

Fidèle à sa réputation, Devolver Digital ne manque pas d'agrémenter sa communication de blagues absurdes et de piques satiriques. Le communiqué officiel précise avec malice que les membres de l'équipe de développement initiale ont pu travailler sur cette version car ils sont enfin sortis de prison.

De plus, les développeurs soulignent que les mini-jeux proposés entre chaque niveau ont été entièrement révisés pour ne plus encourager les enfants à fumer des cigarettes. Un ton décalé qui fait le sel de cette production indépendante et qui pourrait bien lui attirer la sympathie du public, surtout à ce tarif.

Quoi qu'il en soit, Volvy's Adventure: Reslimed sortira le 19 novembre, tout comme GTA 6.