Être fauché dans GTA 6 vous empêchera littéralement de jouer l'histoire principale

Dans GTA 6, être à sec aura de lourdes conséquences. Rockstar Games compte bien bloquer l'accès à certaines missions de l'histoire si Jason et Lucia n'ont pas assez d'argent. Heureusement, le système de braquage a été entièrement repensé pour vous permettre de renflouer vos caisses rapidement.

L'argent a toujours été le nerf de la guerre dans la franchise de Rockstar Games, mais le prochain volet compte bien pousser le concept encore plus loin. Selon les informations du créateur de contenu TGG, qui a eu le privilège de découvrir une partie de Grand Theft Auto VI, il ne suffira plus de se laisser porter par la narration pour voir le générique de fin. Si vos poches sont vides, le jeu vous le fera comprendre de la manière la plus stricte possible.

Un compte en banque obligatoire pour avancer

Dans GTA 6, Jason et Lucia devront impérativement amasser des richesses pour débloquer la suite de leur aventure. Après avoir visionné quelques séquences de jeu, le vidéaste TGG, indique que le scénario principal se mettra en pause si vous êtes fauché. Le joueur se retrouvera face à un mur de progression, l'obligeant à retourner dans le monde ouvert pour trouver des sources de revenus stables et régulières.

















Cette mécanique inédite dans la série vise à renforcer l'immersion et la nécessité de survivre dans la jungle urbaine de Leonida. Les raisons exactes de ces blocages scénaristiques restent mystérieuses. Le besoin d'avoir un matériel spécial pour une mission ou une somme à réunir peut être la raison de ce blocage. Mais quoi qu'il en soit, cette contrainte financière forcera les joueurs à explorer en profondeur toutes les opportunités criminelles qu'offre le titre.

Des braquages d'une profondeur inédite

Pour pallier ce besoin constant de liquidités, les développeurs ont massivement enrichi le système de vol. Contrairement aux simples braquages que nous connaissions jusqu'à maintenant dans la franchise, absolument chaque commerce de ce nouvel univers pourra être pris pour cible. L'approche devra cependant être minutieusement calculée pour réussir.

Les braquages seront uniques selon le type de magasin, avec des facteurs comme les caméras de sécurité et la gestion des otages à prendre en compte.

Ces séquences ne seront pas limitées à de simples missions scriptées. La majorité des vols montrés dans les extraits étendus se déroulent de manière totalement organique dans le monde ouvert. Il faudra donc surveiller attentivement son environnement, neutraliser la vidéosurveillance et contrôler la foule terrifiée pour espérer repartir avec la caisse pleine sans finir derrière les barreaux.

De plus, de nombreuses activités annexes devraient permettre de gagner de l'argent, de quoi faire plaisir à tous les joueurs, qui auront de quoi s'occuper dans GTA 6. Sa sortie est prévue le 19 novembre prochain, sur PS5 et Xbox Series. Rappelons également que Sony a dévoilé deux manettes spéciales pour l'occasion.