La carte de GTA 6 est si vaste qu'elle échappe même à ses créateurs

Treize ans après le dernier opus, Rockstar Games s'apprête à redéfinir les standards du monde ouvert. La carte de Leonida dans GTA 6 s'annonce tellement gigantesque que même les développeurs du studio avouent ne pas en connaître tous les recoins.

Alors que la sortie de } est fixée au mois de novembre, les révélations sur la taille de sa carte, Leonida, commencent à donner le tournis. Si le studio étoilé est mondialement réputé pour la richesse de ses mondes ouverts, ce nouvel épisode semble repousser toutes les limites techniques et créatives connues à ce jour. Rob Nelson, directeur du développement chez Rockstar, s'est récemment confié sur cette ambition démesurée.

Un monde qui échappe à ses propres créateurs

La franchise a toujours fait de l'exploration urbaine et sauvage son principal argument de vente. Cependant, l'échelle de ce sixième volet numéroté dépasse l'entendement. Si nous savions déjà que la carte fait environ trois fois la taille de cette de Red Dead Redemption 2, et deux fois celle de GTA V, de nouveaux détails viennent d'apparaître. Lors d'un entretien accordé à nos confrères d'IGN, Rob Nelson a lâché une phrase qui en dit long sur la densité du projet.

Le jeu est tellement grand que je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'équipe qui le connaît dans sa totalité.

Cette déclaration, qui pourrait passer pour une simple exagération marketing chez n'importe quel autre éditeur, prend tout son sens lorsqu'elle émane de Rockstar. Entre les quêtes secondaires scénarisées, les événements aléatoires, la faune dynamique et les innombrables intérieurs visitables, Leonida s'annonce comme un véritable gouffre chronophage. Il faudra très certainement des centaines d'heures à la communauté pour cartographier mentalement chaque ruelle de Vice City et chaque marécage environnant. De quoi perdre les joueurs, mais aussi les développeurs, donc.

















Le défi de l'évolution sans trahir les origines

Créer une carte immense n'est qu'une partie du défi. Il faut ensuite la remplir de manière intelligente pour maintenir l'intérêt du joueur sur le long terme. Le chaos jubilatoire, l'humour satirique et cette envie constante de découvrir ce qui se cache derrière la prochaine colline sont les piliers de la série depuis ses débuts en vue de dessus.

Rob Nelson explique d'ailleurs la philosophie qui a guidé ses équipes durant cette longue décennie de gestation.

Le défi pour nous sur ce jeu est le même que sur n'importe quel nouveau projet. Comment évoluer et construire sur les bonnes choses que nous avons faites par le passé, tout en s'assurant que le jeu conserve tout ce qui a fait résonner les précédents titres de cette série auprès du public.

Trouver ce point d'équilibre parfait entre la nostalgie des anciens épisodes et la modernité exigée par les consoles de nouvelle génération est un exercice périlleux. Rockstar ne veut pas simplement offrir un espace de jeu plus vaste, mais un monde qui vit et respire indépendamment des actions du joueur. In fine, l'objectif est que le joueur oublie qu'il est dans un jeu vidéo.

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Rendez-vous le 19 novembre pour découvrir toute l'étendue du monde de GTA 6, sur PS5 et Xbox Series. Pour patienter, vous pouvez toujours visionner la dernière présentation, qui nous a dévoilé de nombreuses choses.