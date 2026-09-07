La conduite de GTA 6 s'annonce comme la plus aboutie de toute la saga

La conduite dans Grand Theft Auto 6 promet un savant mélange entre la lourdeur réaliste du quatrième opus et l'accessibilité du cinquième. Rockstar North confirme avoir entièrement repensé son moteur physique pour offrir des sensations inédites au volant.

La question de la conduite a toujours été centrale dans la franchise de Rockstar Games. Avec l'arrivée imminente de ce nouveau chapitre, les joueurs du monde entier s'interrogent sur les sensations au volant. Si le quatrième épisode avait marqué les esprits par sa physique lourde et exigeante, le cinquième avait opté pour une approche beaucoup plus permissive et arcade. Pour Grand Theft Auto VI, les développeurs ont décidé de ne pas choisir, mais plutôt de fusionner le meilleur des deux mondes.

Un équilibre parfait entre deux générations

Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North, s'est récemment exprimé sur cette évolution majeure lors d'un échange avec le créateur de contenu TGG. Selon lui, les équipes de développement ont cherché à retrouver cette fameuse sensation de poids qui rendait les virages si gratifiants par le passé, tout en conservant la prise en main immédiate qui a fait le succès du précédent titre.

















Cette volonté de concilier réalisme et plaisir instantané devrait rassurer les puristes de la première heure comme les nouveaux venus. Le défi est de taille, car la maniabilité des véhicules influence directement la qualité de l'exploration et des courses-poursuites, deux piliers fondamentaux de la saga.

Une physique repensée de A à Z

Pour atteindre ce résultat ambitieux, le studio n'a pas fait les choses à moitié. Le système a été intégralement rebâti pour tirer parti de la puissance des consoles actuelles. Rob Nelson détaille cette approche technique avec précision.

L'équipe a travaillé dur pour conserver certaines des meilleures parties de la lourdeur et des sensations de GTA 4, mais avec l'accessibilité de GTA 5. Tout a été construit de zéro sur ce matériel, et ils ont beaucoup plus de contrôle sur le réglage de la transmission, des pneus, des suspensions et de la direction. Tout cela est appliqué au modèle physique.

Ces améliorations techniques se traduisent par une gestion beaucoup plus fine du comportement routier. Chaque véhicule devrait ainsi posséder sa propre identité, réagissant différemment selon le type de revêtement, les conditions météorologiques ou les dégâts subis lors des affrontements urbains.

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Des collisions plus spectaculaires que jamais

Même sans avoir pu tester le jeu directement, les journalistes ayant assisté aux présentations prolongées ont noté des changements flagrants. Le nouveau moteur physique brille particulièrement lors des séquences d'action. Tirer dans les pneus d'un véhicule en fuite provoque désormais des réactions en chaîne impressionnantes, allant de la perte de contrôle brutale aux tonneaux multiples avant l'immobilisation totale, comme nous avons pu le voir lors de la présentation étendue.

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Rockstar semble également avoir réussi à capturer une sensation de vitesse grisante, un élément indispensable pour garantir l'adrénaline lors des fuites face aux forces de l'ordre. Les joueurs pourront découvrir toutes ces subtilités manette en main dès le 19 novembre prochain, date de sortie officielle sur PlayStation 5 et Xbox Series. Rappelons que deux manettes en édition limitée seront aussi commercialisées.