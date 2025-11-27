Un développeur défend la hausse des prix et réclame du changement pour GTA 6

Alors que l'attente autour de Grand Theft Auto VI atteint des sommets, une voix experte issue de la concurrence s'élève. Clint Ourso, ancien lead designer de Saints Row, propose une évolution majeure pour le titre de Rockstar et prend position sur l'épineuse question du prix de vente.
Grand Theft Auto VI
continue de monopoliser l'attention médiatique, oscillant entre rumeurs de retards, fuites spectaculaires et débats houleux sur sa tarification potentielle. Pourtant, au milieu de ce vacarme incessant concernant les coulisses de Rockstar Games, on en oublierait presque de parler du jeu lui-même et de ses mécaniques. C'est ici qu'intervient Clint Ourso
, ancien designer en chef de la franchise rivale Saints Row, qui a profité d'une récente interview chez GamesHub
pour partager sa vision de ce que devrait être le prochain blockbuster en monde ouvert.
Une campagne coopérative : le chaînon manquant ?
C'est une fonctionnalité qui a fait les beaux jours de Saints Row et qui, selon Ourso, manque cruellement à l'ADN de la saga Grand Theft Auto, à savoir la coopération au sein de l'histoire principale
. Si GTA Online permet déjà de jouer à plusieurs, l'expérience reste distincte de la narration cinématographique du mode solo. Pour le vétéran de l'industrie, il est temps que Rockstar franchisse ce cap
et permette aux joueurs d'explorer l'état de Leonida avec un ou plusieurs amis, de manière organique et intégrée au scénario.
Interrogé sur ce que les précédents opus n'avaient pas et que le sixième épisode devrait absolument intégrer, Clint Ourso a été catégorique :
La coopération serait une bonne chose. Je pense davantage à l'aspect communautaire, où l'on aurait une interaction plus poussée. De ce dont je me souviens, quand je jouais à ces jeux, surtout pendant le développement de Saints Row, il y avait beaucoup de jeu individuel, en solo. Il y avait beaucoup de missions que l'on traversait seul. La coopération serait un excellent ajout.
Pour lui, il s'agit de la « prochaine étape logique
». Il imagine une aventure où la traversée du monde et la progression ne seraient pas cloisonnées dans un mode multijoueur séparé, mais feraient partie intégrante de l'expérience narrative
, permettant de partager ces moments forts directement avec des proches.
La controverse du prix : une pilule difficile à avaler ?
L'autre sujet brûlant abordé par l'ancien designer concerne la rumeur persistante d'un prix de lancement pouvant atteindre les quasiment 100 euros. Alors que cette perspective effraie de nombreux joueurs, Ourso adopte une position pragmatique, bien que potentiellement impopulaire. Il reconnaît la lourdeur de la facture pour le consommateur, mais souligne la réalité économique des coûts de développement qui explosent
.
Sa réflexion met en lumière le rapport qualité-prix exceptionnel que proposent généralement les titres de Rockstar
, souvent dépourvus de microtransactions agressives nécessaires pour profiter du contenu de base :
C'est probablement plus que ce que nous devrions payer pour des jeux vidéo. Mais tout augmente et les coûts de développement explosent. GTA vaut absolument même cent dollars. Je paierais pour GTA parce que cela en vaudra la peine. Et s'ils ne le font pas, c'est l'autre aspect, n'est-ce pas ? Le modèle qu'ils choisissent, ils n'essaient pas de vous soutirer de l'argent plus tard avec tout ce fatras. Vous déboursez juste vos cent dollars et vous avez le jeu et tout ce qu'il contient. C'est une valeur, je pense.
Cette prise de position rappelle que si le prix d'entrée peut sembler prohibitif, la densité et la durée de vie promises par un titre de l'envergure de GTA 6 pourraient justifier cet investissement initial, surtout si cela garantit une expérience complète dès le lancement.
commentaire (1)
Les jeux vidéos dans les années 70-80 n'avaient aucune micro transaction et étaient déjà cher pour l’époque par contre on avait déjà la version complète du jeu sans aucun bug donc testé et archi testé. Les vrais dev de l’époque pouvait te faire un jeux avec une quantité de mémoire que n'importe quel "dev" d'aujourd'hui serait à mon avis complètement incapable. Plus Que le contenu le consommateur paient surtout l’incompétence pas uniquement des "devs" mais aussi des décideurs avec leur idées vaseuses. La justification comme quoi il n'y a pas de micro transactions sonne surtout comme un chantage. Les micro transactions sont une aberrations ou l'on n’hésite pas a vendre du vent pour peu d'avantage et surtout à un prix démesuré au regard du gain pour le consommateur. C'est du libéralisme pur et dur, tant qu'il y a des gens pour acheter ma tomate 500$ dans une economie deregulé je la vend. Le monde du jeu video est un super domaine, non contrôlé, pour ça et c'est encore pire là où la microtransaction est né : les playstores.