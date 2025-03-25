Un ancien de GTA 6 et RDR2 explique pourquoi les free-to-play et live services tuent les mondes ouverts



le 25 mars 2025 à 16h04 Publié par Florian Lelong le 25 mars 2025 à 16h04

Les jeux en monde ouvert ont révolutionné notre façon de jouer ces dernières années, mais selon Cameron Williams, ex-développeur de GTA 6 et de Red Dead Redemption 2, ils sont aujourd'hui victimes d'une « fatigue » provoquée par les jeux gratuits et les jeux live service. Lors d'une conférence à la GDC (Game Developers Conference), Williams explique pourquoi les joueurs explorent de moins en moins ces univers pourtant riches et immersifs.