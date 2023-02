Take-Two s'exprime sur l'IA, ChatGPT et le Cloud Gaming

ChatGPT est la calculatrice manuelle d'aujourd'hui. Quand j'étais enfant, ça n'existait pas, je déteste l'admettre, mais c'est vrai, alors je devais faire des maths à la main. Et puis les calculatrices manuelles sont arrivées et les parents se sont insurgés en pensant que les enfants n'auraient plus besoin d'apprendre les maths, alors que la réponse est oui, il faut toujours apprendre les maths, en fait, il faut absolument apprendre les maths, mais on a un outil qui rend la tâche plus facile. Et ChatGPT, c'est la même chose.

L'industrie vidéoludique est en constante progression, en témoignent les dernières productions sorties, proposant des graphismes magnifiques et des mondes de plus en plus grands et remplis. Cela est possible grâce à l'évolution des technologies, qui permettent d'améliorer les possibilités. Mais selon Strauss Zelnick, PDG de Take-Two,Lors d'une conférence portant sur les résultats de la société, ce dernier a expliqué sa vision des choses et affirme que. Le PDG utilise l'arrivée de la calculatrice numérique pour illustrer sa pensée.Du côté des jeux vidéo, il admet que les équipes pourront peut-être faire plus de choses grâce à ses outils, mais personne ne pourra dire « S'il vous plaît, développez le concurrent de Grand Theft Auto qui sera meilleur que Grand Theft Auto » et ensuite « le vendre ». L'IA est vue, au mieux, comme une aide, au pire comme inutile, donc.Strauss Zelnick a également glissé quelques mots sur le Cloud Gaming, qui a récemment vu Stadia fermer ses portes, estimant queparce que « si vous êtes prêt à payer 60 ou 70 euros pour un jeu, vous l'êtes également pour acheter une console ». À terme, cela pourrait être une bonne chose pour le consommateur occasionnel, sans pour autant être « une révolution dans le secteur ». Malheureusement, aucune information n'a été communiquée quant à GTA VI , qui se fait toujours attendre.