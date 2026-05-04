Take-Two confirme qu'il n'y aura aucune marque réelle dans GTA 6

Sachant que des millions de joueurs vont profiter du titre, la tentation de faire des placements de produits dans Grand Theft Auto VI est grande. Mais Take-Two affirme que le jeu ne contiendra aucune promotion de marques existantes.

Grand Theft Auto VI est le bien culturel le plus attendu de la décennie. Malgré les reports et les controverses, le titre de Rockstar Games est attendu de pied ferme par des millions de joueurs partout dans le monde. Or, ce public de grande ampleur pourrait être une aubaine pour les marques.

Vu qu'il sera joué par des millions de personnes, un simple placement de produit pour une boisson ou un smartphone pourrait inciter des millions de joueurs à acheter les produits vus en jeu. Malgré cette publicité de grande ampleur, Take-Two a fait le choix de ne faire apparaître aucune marque réelle dans son prochain titre.

Un monde fictif avec des marques fictives, mais qui s'inspirent de la réalité

Ce choix peut surprendre sachant que la franchise Grand Theft Auto est devenue une vraie satire de la culture américaine. D'ailleurs, les développeurs n'ont pas hésité à s'inspirer de vraies vidéos postées sur les réseaux sociaux pour créer des scènes décalées dans Grand Theft Auto VI. Mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'inspirations et non d'intégration de vrais lieux, d'entreprises connues de tous ou de marques.

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Par le passé, les joueurs avaient notamment pu découvrir les « parodies » imaginées par Rockstar Games comme Up-n-Atom Burger, une fausse chaine de fast-food inspirée par la vraie franchise In-N-Out Burger. Mais Strauss Zelnick, directeur de Take-Two, précise que GTA compte bien « rester fidèle à la propriété intellectuelle sous-jacente et à nos joueurs ».

Dans le cas de GTA, comme vous le savez, il s'agit d'un univers fictif et tout ce qu'il contient est fictif. Par conséquent, nous n'avons pas, par exemple, à prendre le risque de nouer des partenariats avec des marques, car toutes les marques du jeu sont inventées. Et je pense que cela nous permet de préserver notre authenticité.

Éviter l'excès de partenariat dans Grand Theft Auto VI

Même s'il est très inspiré par la réalité, GTA 6 souhaite donc conserver ce côté fictif en faisant le choix de ne pas inclure de vrais placements de produits. Mais cela ne veut pas dire que ces publicités sont exclues de toutes les productions de Take-Two. Il est possible de voir de vraies marques et des placements de produits dans d'autres franchises très réalistes comme la série des NBA 2K.

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Cependant, Strauss Zelnick précise que ces incrustations sont faites de manière « naturelle », tout comme les publicités visibles lors d'un vrai match. Dans le cas de GTA 6, les placements de produits pour des marques réelles seraient trop dangereux car il a déclaré que « Tout le monde sait que trop de partenariats, c'est la catastrophe ».

Vous ne verrez donc pas de canettes de soda rouges, de grand M sur fond vert ou de pomme blanche dans les rues de Vice City, mais ouvrez l'oeil quand le titre sortira car des variantes à la sauce Rockstar s'y cachent peut-être !