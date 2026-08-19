GTA 6 : Les hackers piratent Rockstar pour déclarer la guerre aux précommandes numériques, et menacent d'autres studios

Une nouvelle fuite massive touche GTA 6. Derrière ces images inédites de gameplay et de la carte, un groupe de pirates lance un ultimatum à Rockstar et à l'industrie. Leur but n'est pas de détruire le jeu, mais de dénoncer des pratiques commerciales jugées abusives envers les joueurs.

Quelques années après le piratage historique qui avait dévoilé des dizaines de vidéos de développement, de nouvelles images de Grand Theft Auto VI viennent d'apparaître en ligne, c'est en tout cas ce que le leak prétend. Ces fuites, bien que moins massives, montrent des éléments concrets du jeu le plus attendu de la décennie et pourraient gâcher la surprise. Mais cet acte est motivé par une raison bien précise de la part de ses auteurs, la préservation du jeu vidéo.

Un piratage militant contre l'industrie

Contrairement aux précédentes fuites, l'auteur de cette diffusion a rapidement revendiqué son acte. Connu sous le nom de Cyberleek, ce groupe ou individu ne cherche pas simplement à gâcher la surprise des joueurs. Il s'agit d'une action militante visant à dénoncer les dérives de l'industrie vidéoludique.

Leurs revendications s'inscrivent dans le sillage du mouvement Stop Killing Games, né après la fermeture des serveurs du jeu The Crew par Ubisoft. Cyberleek s'oppose fermement aux pratiques actuelles de monétisation et a publié un manifeste articulé autour de trois commandements stricts.

















Les trois commandements de Cyberleek

Les pirates exigent la fin des précommandes numériques, l'arrêt de la vente de contenus additionnels solo qui sont déjà présents dans les fichiers de base du jeu, et la garantie que les jeux solo resteront toujours jouables hors ligne grâce à des correctifs de préservation.

Ces trois commandements sont le minimum acceptable. Si les éditeurs les violent, ils seront ciblés. Cyberleek continuera de perturber leurs opérations jusqu'à ce qu'ils publient des excuses publiques avec un engagement concret à réparer les torts causés.

Une menace pour tous les grands éditeurs

Le message envoyé par ce piratage dépasse largement le cadre de Rockstar Games. Cyberleek exige notamment des excuses de la part du studio concernant les bonus exclusifs liés aux éditions les plus chères de GTA 6 et la politique de précommande numérique.

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Le groupe prévient qu'aucun accord secret ne sera toléré et que d'autres fuites auront lieu si les entreprises ne changent pas de cap.

Si Cyberleek peut atteindre Rockstar, personne n'est à l'abri. C'est un message pour toutes les grandes entreprises : comportez-vous bien, ou soyez la prochaine cible.

Reste à savoir comment Take-Two et Rockstar réagiront face à ce chantage inédit. En attendant, le studio est déjà en train de supprimer les nombreuses vidéos qui ont fuité hier dans la soirée, qui ne semblent pas toutes légitimes. Quoi qu'il en soit, GTA 6 se montrera comme il se doit dans quelques jours, par le biais d'une présentation sur Netflix, et dans les heures qui suivent sur YouTube.

La sortie de GTA 6 est toujours prévue pour le 19 novembre 2026.