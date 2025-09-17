Quand GTA 6 devient réalité : une joueuse voit sa maison percutée en pleine partie

On dit souvent que la vie imite l'art, mais certains cas dépassent l'imagination. À Leeds, au Royaume-Uni, une joueuse de GTA 5 a vu sa maison percutée par un SUV poursuivi par la police… alors qu'elle-même était en train d'échapper aux forces de l'ordre dans le jeu.
Une scène digne de Rockstar Games
L'incident s'est produit le 2 juillet et a été relayé par le Yorkshire Evening Post
. Emma Graves, 44 ans, était installée dans sa chambre du rez-de-chaussée, manette en main, lorsqu'elle a entendu des moteurs rugir, des pneus crisser et plusieurs impacts.
Quelques secondes plus tard, un véhicule lancé à vive allure a percuté trois voitures avant de défoncer les clôtures et de s'écraser contre son mur
, à quelques centimètres seulement de là où elle se trouvait.
Le choc a fait trembler tout l'immeuble. C'était absolument terrifiant. Si ça avait été un peu plus grave, je ne serais pas là pour en parler.
La joueuse explique que la coïncidence est « ironique
», elle qui était justement en train de fuir la police dans GTA au moment du crash
. Après l'impact, elle a entendu les agents crier à un suspect de « mettre les mains en l'air
» et de « déposer son arme
».
Je n'aurais littéralement pas pu inventer ça. Ce n'était pas drôle sur le moment, mais ça l'a été après coup.
Des conséquences bien réelles
Installée à Thornhill Road depuis novembre 2024, Emma Graves affirme avoir très vite constaté la dangerosité de cette artère résidentielle. Selon elle, la rue est utilisée comme raccourci par des automobilistes pressés, des livreurs, des trajets scolaires mais aussi des chauffards.
Elle déplore l'absence de véritables mesures de sécurité : deux panneaux limitant la vitesse à 20 mph et quelques bornes ne suffisent pas, selon elle, à empêcher les excès. Déterminée à agir, elle a lancé une pétition pour réclamer des aménagements tels que des ralentisseurs ou des chicanes.
Je veux juste que la situation soit prise au sérieux. J'ai peur qu'il faille attendre un drame pour que des mesures concrètes soient mises en place.
Pour appuyer ses propos, elle a effectué un comptage des véhicules sur une journée : sur 830 voitures recensées, 243 circulaient de manière dangereuse ou illégale. Soutenue par ses voisins, elle qualifie la rue de « véritable piège mortel
».
Quand le jeu et la réalité se confondent
Cette histoire insolite met en lumière l'étrange parallèle entre l'univers chaotique de GTA et la brutalité du monde réel
. Pour Emma Graves, l'anecdote restera marquante, oscillant entre l'humour noir et la prise de conscience d'un problème de sécurité bien concret.
commentaire (1)
Mince j'ai mis un smiley qui rigole mais je voulais pas... désolé