Quand GTA 6 devient réalité : une joueuse voit sa maison percutée en pleine partie



le 17 septembre 2025 à 11h30 Publié par Florian Lelong le 17 septembre 2025 à 11h30

On dit souvent que la vie imite l'art, mais certains cas dépassent l'imagination. À Leeds, au Royaume-Uni, une joueuse de GTA 5 a vu sa maison percutée par un SUV poursuivi par la police… alors qu'elle-même était en train d'échapper aux forces de l'ordre dans le jeu.