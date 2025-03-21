Quand Domino's Pizza s'invite dans la hype de GTA 6 : une publication qui affole les fans

Alors que la planète gaming attend impatiemment la sortie officielle de GTA 6, les marques rivalisent d'imagination pour surfer sur la hype autour du jeu événement de Rockstar. C'est maintenant au tour de Domino's Pizza de se prêter au jeu, provoquant au passage une vague de réactions chez les joueurs.

Domino's interpelle Rockstar sur la sortie de GTA 6

Nous avons pris le temps pour délivrer notre délicieuse croûte farcie au parmesan, mais nous vous supplions de livrer GTA 6 à temps.

Les fans en pleine lecture entre les lignes

Une campagne marketing officielle bientôt en approche ?

Un joli coup marketing pour Domino's

Tout est parti d'une simple publication humoristique partagée sur la page Facebook officielle de. La célèbre chaîne de pizzas y annonce son nouveau produit, mais ne peut résister à l'envie de glisser une petite référence à GTA 6 :Ce simple clin d'œil a suffi à déclencher de nombreuses réactions chez les fans les plus impatients, certains voyant dans cette publication le début tant attendu de la campagne marketing officielle du jeu.Même s'il est courant pour des marques grand public de surfer sur la sortie de jeux vidéo très attendus, certains joueurs se sont immédiatement emballés : « Ça y est, la campagne marketing de GTA 6 est officiellement lancée ! », écrit un internaute enthousiaste sur Reddit. Un autre ajoute : « Ma vigilance est maintenant à son maximum ! ».Évidemment, il semble très peu probable que Rockstar démarre réellement sa campagne par une simple référence sur la page Facebook régionale d'une chaîne de restauration rapide. Pourtant, cela démontre à quel point les fans sont attentifs à chaque détail, aussi infime soit-il.Malgré cette fausse alerte, les joueurs ne se trompent pas totalement sur le timing :, ce qui signifie que Rockstar devrait très bientôt entamer sa campagne promotionnelle officielle.Ainsi, des partenariats entre Rockstar et d'autres grandes marques, comme Domino's Pizza, pourraient tout à fait être envisagés à l'avenir. Il ne serait pas surprenant non plus de voir prochainement des éditions collector ou des précommandes officielles apparaître en boutique.Si cette fois-ci Domino's Canada a simplement fait preuve d'humour, il est clair que l'engouement autour du jeu pousse les fans à espérer la moindre annonce.Même si Domino's Pizza Canada n'a pas réellement lancé la campagne promotionnelle de GTA 6, force est de constater que leur stratégie a fonctionné : leur message a attiré l'attention, générant un joli buzz sur les réseaux sociaux.En attendant la vraie campagne de Rockstar, cette anecdote aura au moins eu le mérite de montrer une fois de plus que le monde entier attend avec impatience GTA 6, et que tout est bon pour patienter, même une pizza.