Pourquoi la version PC de GTA 6 va se faire attendre

Grand Theft Auto 6 sortira cette année sur consoles, mais les joueurs PC devront patienter. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, s'est enfin exprimé sur cette absence remarquée au lancement. Une stratégie assumée par Rockstar Games qui privilégie son public historique.

L'attente autour du prochain mastodonte de Rockstar Games est à son comble. Alors que Grand Theft Auto VI est prévu pour la fin de l'année, une information cruciale fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois : le titre ne sera disponible que sur PlayStation 5 et Xbox Series au moment de son lancement. Les joueurs PC, pourtant de plus en plus nombreux et influents sur le marché actuel, devront prendre leur mal en patience. Cette décision, bien que familière pour les habitués du studio, interroge dans un paysage vidéoludique où les sorties simultanées sont devenues la norme. Strauss Zelnick, le grand patron de Take-Two Interactive, a récemment pris la parole pour éclaircir la situation et détailler la vision de l'entreprise face à ce choix stratégique.

La priorité donnée au public historique

Lors d'une récente entrevue accordée à Bloomberg, le directeur général de Take-Two a abordé sans détour l'absence de version PC au premier jour. Selon lui, cette approche n'est pas un désaveu pour les joueurs sur ordinateur, mais plutôt une volonté de concentration des ressources. Historiquement, Rockstar Games a toujours considéré les possesseurs de consoles de salon comme son audience principale. Pour le studio étoilé, il est impératif de satisfaire pleinement cette base de fans avant de s'éparpiller sur d'autres supports.

Rockstar commence toujours sur console parce que je pense qu'en ce qui concerne une sortie de cette envergure, vous êtes jugé sur votre capacité à servir le noyau dur. Comme vraiment servir le consommateur principal. Si votre consommateur principal n'est pas là, s'il n'est pas servi en premier et de la meilleure façon, vous ratez en quelque sorte vos autres consommateurs.

Ces déclarations soulignent une philosophie de développement rigoureuse. Plutôt que de risquer un lancement techniquement instable sur une multitude de configurations matérielles, les équipes préfèrent optimiser l'expérience sur un environnement fermé et maîtrisé.

















Un portage inévitable mais non daté

Si Strauss Zelnick s'est bien gardé de confirmer ou d'infirmer officiellement l'arrivée de GTA sur ordinateur, l'historique de la firme laisse peu de place au doute. Les précédents succès planétaires du développeur, que ce soit Grand Theft Auto 5 ou Red Dead Redemption 2, ont tous fini par s'exporter sur PC après une période d'exclusivité temporaire sur consoles. La véritable question réside désormais dans le délai d'attente imposé à cette communauté.

Avec l'explosion de la popularité du jeu sur ordinateur ces dernières années, il est fort probable que l'éditeur cherche à réduire cet écart temporel. Les joueurs espèrent ne pas avoir à patienter près d'une année, voire plus.

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Quoi qu'il en soit, Rockstar va lancer sa campagne marketing et nous en dire plus sur GTA 6. Il n'est d'ailleurs pas impossible que nous ayons une fenêtre de sortie pour la version PC avant le 19 novembre, date de sortie sur PS5 et Xbox Series.