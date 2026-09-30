GTA 6 promet plus de 170 espèces animales

Rockstar Games repousse les limites du réalisme avec Grand Theft Auto 6. Au-delà de ses graphismes époustouflants, le titre promet un écosystème floridien d'une richesse inégalée. Avec plus de 170 espèces animales et des interactions poussées, la faune de Leonida s'annonce comme une véritable révolution pour la franchise.

Dans sa quête perpétuelle du détail, Rockstar Games s'apprête à franchir un nouveau cap avec Grand Theft Auto VI. Si l'attention s'est souvent portée sur le comportement des PNJ ou le nouveau système de recherche, l'environnement naturel n'est pas en reste. Les récentes révélations confirment que la faune de l'État de Leonida bénéficiera d'un soin maniaque, surpassant largement le travail déjà titanesque accompli sur Red Dead Redemption 2.

Un écosystème floridien reproduit à la perfection

Le studio confirme (via Game Informer) la présence de plus de 170 espèces animales dans le jeu. Les joueurs pourront observer une soixantaine de variétés d'oiseaux, dont des pélicans et des flamants roses, ainsi qu'une trentaine de mammifères terrestres allant des singes aux chats errants. L'objectif est de recréer fidèlement la diversité sauvage de la Floride, des zones urbaines aux célèbres marécages des Everglades.

Michael Kane, vice-président de la direction artistique dynamique chez Rockstar, souligne l'implication de ses équipes dans ce projet colossal.

La Floride a un écosystème très varié que nous voulions reproduire fidèlement à travers les différents biomes de Leonida, que ce soit dans l'environnement urbain, la vie aquatique près des îles et vers l'océan, et dans les marais et les Everglades.

Cette volonté de réalisme se traduit par des recherches approfondies pour garantir que chaque animal soit visuellement correct et animé avec une fluidité naturelle.

Des interactions inédites et des animaux légendaires

L'aspect visuel bénéficie de technologies de pointe, incluant de nouveaux systèmes de gestion de la fourrure et des plumes. Les animaux réagiront de manière dynamique à leur environnement. Leur pelage pourra s'agglutiner avec la boue ou changer d'apparence sous l'effet de l'eau. Ces détails renforcent l'immersion lors des interactions entre les humains et la nature.

Le milieu aquatique promet également son lot de surprises. En plongeant sous la surface, les joueurs croiseront des requins, des tortues, des pieuvres et même des baleines. Rockstar a classé toute cette faune en trois catégories distinctes : les animaux découvrables, rares et légendaires. Cette dernière appellation laisse présager des traques spéciales, dans la droite lignée de RDR2.

La visite des zoos confirmée

Au rayon des activités annexes, il sera possible de visiter des parcs zoologiques avec Jason et Lucia. Cette nouveauté offre une approche différente de l'interaction avec les animaux, permettant d'admirer la richesse de cet écosystème dans un cadre contrôlé. Reste à savoir quelles surprises exotiques Rockstar réserve aux joueurs dans ces enclos.

L'attente prendra fin le 19 novembre prochain, date de sortie prévue de GTA 6 sur PlayStation 5 et Xbox Series.