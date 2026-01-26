Mauvaise nouvelle, GTA 6 n'aurait pas de version physique au lancement

Une rumeur tenace secoue la communauté : Rockstar envisagerait de lancer Grand Theft Auto 6 uniquement en version numérique dans un premier temps. L'objectif serait de verrouiller totalement la communication et d'éviter les fuites avant le jour J.
C'est une information qui risque de faire grand bruit dans l'industrie vidéoludique si elle venait à se confirmer. Selon de récentes fuites, Rockstar Games envisagerait sérieusement de ne pas proposer de version physique pour Grand Theft Auto VI
lors de son lancement mondial, prévu en novembre. Cette stratégie, bien que radicale, répondrait à une problématique de plus en plus lourde pour les éditeurs : la gestion des fuites avant la sortie officielle
.
Une décision drastique pour contrer les spoilers
La rumeur provient du site PPE et son informateur Graczdari
, et suggère que Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar, aurait pris la décision de privilégier un lancement exclusivement numérique. La raison invoquée est simple : la sécurité
. Les versions physiques, qui doivent être expédiées aux revendeurs plusieurs jours voire semaines à l'avance, sont historiquement la source principale des leaks. Des employés d'entrepôts ou des vendeurs peu scrupuleux brisent souvent la date de sortie, inondant Internet de vidéos de gameplay et de révélations sur le scénario avant l'heure.
Pour un titre aussi attendu que GTA 6, dont chaque image est scrutée par des millions de personnes, conserver le secret jusqu'à la dernière seconde est une priorité absolue
. Rockstar a déjà prouvé par le passé sa tolérance zéro envers les fuites, allant jusqu'à des batailles juridiques intenses. En supprimant le disque au lancement, l'éditeur s'assurerait que personne ne puisse lancer le jeu avant l'ouverture officielle des serveurs.
Vers une sortie physique décalée, voire lointaine ?
Si les collectionneurs peuvent légitimement s'inquiéter, les informations concernant la disponibilité future d'une version boîte restent floues et contradictoires. Les sources citées par l'informateur évoquent deux scénarios très différents. Le premier, plutôt rassurant, mentionne un décalage de trois à quatre semaines après la sortie numérique. Cela permettrait de sécuriser la fenêtre de lancement tout en contentant les amateurs de format physique peu après
.
Le second scénario est beaucoup plus alarmant, puisque certaines sources internes évoquent une attente possible de plusieurs mois, lors d'une année 2027 déjà entamée
. Rockstar devrait clarifier la situation d'ici quelques mois, une fois les précommandes ouvertes.
Il convient toujours de prendre ce type d'information avec des pincettes, mais l'insider à l'origine de cette fuite n'est pas un inconnu. Graczdari a vu juste par le passé sur plusieurs dossiers, notamment concernant le portage de Microsoft Flight Simulator 2024 sur PlayStation 5 ou encore la date de sortie de versions physiques pour d'autres titres majeurs. Sa source proviendrait directement du secteur de la vente de jeux vidéo en Europe.
Reste à voir comment la communauté réagira à cette potentielle privation de propriété matérielle, un sujet toujours très sensible chez les joueurs console.
commentaires (3)
Vu le nombre de differents supports physiques achetés de GTA V sur consoles et PC. Je vais faire celui-là avec les mods sur PC et j'achèterai le VI une année ou deux après sur PC.
J'attends pas du tout gta6 c'est le jeu le plus attendu faut savoir être patient le jeu doit sortir en novembre 2026 comme il pourrait sortir en 2027 c'est pas un souci pour moi, je suis un vieux de la vieille de tout les gta avec tous les Gran Turismo qui sortaient en même temps, s'il y'a des polémiques dans gta6 vous oubliez tous que que c'est un jeu vidéo arrêtez de faire les kéké bande de guignol, pour l'instant il n'existe pas et on es d'accord que ça vous plaise ou pas allez salut
Étant sur pc ça ne me concerne pas trop, mais si nous n'avons pas de version physique a termes ça gâchera un peu la chose des collectionneurs... Mais la raison est logique