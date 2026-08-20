Les pirates de GTA 6 demandent désormais de l'argent aux joueurs

Les auteurs des récentes fuites de GTA 6 ont tombé le masque. Loin de leur discours initial de justiciers agissant pour les joueurs, les pirates exigent désormais de l'argent via une cryptomonnaie pour diffuser de nouvelles vidéos. Une manœuvre purement financière qui indigne la communauté.

L'affaire des fuites de Grand Theft Auto VI prend une tournure aussi prévisible qu'inquiétante. Alors que les auteurs de ces vols de données se présentaient jusqu'ici comme des défenseurs des joueurs, notamment pour les protéger face à la monétisation abusive et l'absence de version physique, la réalité de leurs motivations éclate au grand jour. Il ne s'agissait nullement d'un acte altruiste, mais bien d'une opération financière savamment orchestrée par le groupe de pirates. Fini le partage gratuit, place au chantage pur et simple. Cette démarche prouve définitivement que leurs précédentes revendications concernant le respect de la communauté n'étaient que des mensonges destinés à s'attirer la sympathie du public.

Un système de vote payant hallucinant

Le mode opératoire choisi par les pirates, qui se font appeler CYBERLEEK est particulièrement néfaste. Sur leur site internet, ils ont lancé un sondage proposant aux internautes de choisir la prochaine séquence de gameplay à diffuser. Les options allaient d'une conduite de voiture de jour ou de nuit, à des séquences en moto ou en avion. Mais ce vote n'a rien de gratuit.

















Pour participer, les utilisateurs doivent débourser de l'argent réel, converti dans une cryptomonnaie créée de toutes pièces par les pirates et sobrement baptisée au nom de leur groupe. Plus aberrant encore, au moins un individu a dépensé l'équivalent de 80 dollars pour orienter le sondage, soit le prix d'achat du jeu.

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Une communauté prête à tout avant l'annonce officielle

L'authenticité de ces nouvelles vidéos reste à prouver, mais la réaction de l'éditeur Take-Two Interactive ne laisse que peu de place au doute. Les réclamations pour violation de droits d'auteur se multiplient, confirmant à demi-mot la légitimité des images détenues par les maîtres chanteurs.

Cette affaire met surtout en lumière l'attente irrationnelle qui entoure le prochain titre de Rockstar Games. À quelques jours seulement de la large présentation via Netflix, certains joueurs se montrent tellement impatients qu'ils sont prêts à financer des activités criminelles pour obtenir quelques secondes d'images floues. Une situation absurde qui rappelle que la passion pour le jeu vidéo peut parfois faire perdre tout sens commun, au grand bénéfice de pirates désormais démasqués et purement motivés par l'appât du gain.

La sortie de GTA 6 se fera, quant à elle, le 19 novembre 2026.