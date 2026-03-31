Les coûts de développement de GTA 6 atteignent des sommets inédits pour l'industrie

Des documents financiers britanniques révèlent que le développement de Grand Theft Auto 6 pourrait coûter plus de trois milliards de dollars. Ce budget astronomique ferait du prochain titre de Rockstar Games le projet de divertissement le plus cher de l'histoire, loin devant les superproductions hollywoodiennes.
Rockstar pourrait bouleverser l'industrie, au-delà du média vidéoludique. Grand Theft Auto VI
, attendu par des millions de personnes depuis une paire d'années, semble posséder un budget jamais vu auparavant, dépassant (de loin) les 2 milliards estimés il y a quelques mois.
Un budget qui pulvérise tous les records
Alors que nous sommes enfin dans l'année de lancement de Grand Theft Auto 6, si tout se passe bien, les attentes autour du titre de Rockstar Games n'ont d'égal que les sommes colossales investies dans sa création
. Si la sortie est fixée au 19 novembre, avec une campagne marketing qui devrait débuter cet été, avec une nouvelle bande-annonce, du gameplay, et des informations, les observateurs se penchent déjà sur les chiffres vertigineux de sa production.
Selon des estimations récentes basées sur les documents financiers de Rockstar North, la branche britannique du studio, le jeu s'annonce comme le projet le plus onéreux jamais conçu
, non seulement dans l'industrie vidéoludique, mais dans l'ensemble du secteur du divertissement.
Des dépenses salariales dépassant les deux milliards de dollars
Les registres publics compilés par Companies House (via Reddit
), l'agence gouvernementale britannique chargée de l'enregistrement des entreprises, indiquent que Rockstar Games UK Limited a dépensé environ 1,6 milliard de livres sterling, soit près de 2,11 milliards de dollars,
à ce jour.
Ces coûts, mis en lumière par un utilisateur sur les forums en ligne, englobent principalement les salaires versés depuis mars 2019. L'effectif moyen mensuel du studio a d'ailleurs connu une hausse notable, passant de 1658 à 1744 employés en l'espace d'un an.
L'éditeur Take-Two avait précédemment expliqué que les travaux sur le jeu avaient débuté vers 2018, dans la foulée de la sortie de Red Dead Redemption 2, avant d'entrer en pleine production en 2020. Ce cycle de développement particulièrement long justifie en grande partie ces montants inédits.
Le cap des trois milliards de dollars en ligne de mire
Jusqu'à présent, les estimations les plus hautes évoquaient un budget final avoisinant les deux milliards de dollars
, incluant la production et le marketing. Néanmoins, si l'on ajoute les coûts liés à la dernière année de développement, ainsi que les dépenses colossales prévues pour la promotion du jeu, la facture globale pourrait aisément franchir le cap des trois milliards de dollars d'ici novembre
.
À titre de comparaison, le développement de Cyberpunk 2077 est estimé à environ 441 millions de dollars, celui de Red Dead Redemption 2 se situe entre 300 et 500 millions de dollars, tandis que Call of Duty Modern Warfare II a dépassé les 300 millions de dollars.
Si ces projections se confirment, le prochain monde ouvert de Rockstar ne se contentera pas de briser les records de l'industrie du jeu vidéo
. Il s'imposera comme l'œuvre de divertissement la plus chère jamais produite, redéfinissant les standards financiers des superproductions modernes. Une récente vague de recrutements de testeurs qualité suggère d'ailleurs que le titre entre dans sa phase finale d'optimisation, écartant ainsi la probabilité d'un report de dernière minute.
Rendez-vous donc le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series, pour enfin découvrir GTA 6, et voir si cette attente en valait la peine.
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