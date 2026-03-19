Le PDG de Take-Two incapable d'imaginer qu'on puisse ignorer GTA 6

Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, affiche une confiance inébranlable envers GTA 6. Selon lui, il est tout simplement inconcevable qu'un joueur adulte possédant une console fasse l'impasse sur le futur blockbuster de Rockstar Games. Une certitude qui balaie l'idée d'un vieillissement du public.
Strauss Zelnick ne doute pas une seule seconde du succès colossal qui attend le prochain titre de Rockstar Games
. Lors d'une récente intervention dans le podcast The Game Business
, le dirigeant a fait part de son optimisme débordant concernant l'accueil de Grand Theft Auto VI
par le grand public. Selon lui, la question n'est pas de savoir qui va acheter le jeu, mais plutôt de trouver une seule personne qui n'est pas intéressée par ce jeu
.
Une confiance aveugle en l'attractivité de la franchise
Pour le grand patron, la cible est claire et acquise
. Le jeu écopera très certainement d'une classification pour public averti, réservant théoriquement ses ventes aux personnes de plus de 17 ans. Et c'est précisément cette tranche d'âge qui intéresse l'éditeur.
Si vous avez une console et que vous avez plus de dix-sept ans, expliquez-moi comment vous avez pu décider que GTA 6 ne vous intéresse pas. Je n'arrive tout simplement pas à l'envisager.
L'éditeur ne craint pas non plus que les nouveaux venus soient intimidés par le numéro six apposé sur la jaquette. Strauss Zelnick estime qu'il n'y a aucun risque que les joueurs boudent ce nouvel opus sous prétexte qu'ils n'ont pas touché aux précédents épisodes
. L'objectif affiché est de capter l'attention de chaque individu en âge de jouer.
La passion du jeu vidéo ne s'estompe pas avec l'âge
L'un des arguments souvent avancés par les observateurs de l'industrie est le manque de temps. Les jeunes adultes qui passaient des nuits entières sur le cinquième opus ont aujourd'hui grandi, fondé des familles et assumé de nouvelles responsabilités professionnelles. Un faux problème pour le dirigeant américain
.
Nous restons attachés au type de divertissement dont nous sommes tombés amoureux à l'âge de dix-sept ans. Si vous avez adoré les jeux vidéo à cet âge et que vous en avez quarante aujourd'hui, devinez ce que vous faites encore ? Vous jouez aux jeux vidéo.
Il dresse d'ailleurs un parallèle audacieux avec l'industrie musicale, affirmant que lors de nos moments de détente, nous retournons inlassablement vers les musiques qui ont bercé notre adolescence
. Cette fidélité à long terme expliquerait pourquoi le marché du jeu vidéo continue de croître à mesure que les générations vieillissent, tout en accueillant de nouveaux adeptes.Réponse à partir du 19 novembre, date à laquelle GTA 6 doit sortir sur PS5 et Xbox Series
. N'hésitez pas à nous dire par l'intermédiaire des commentaires si vous allez ignorer GTA 6 par manque de temps ou d'envie, ou si vous allez y jouer dès son lancement.
commentaire (1)
Qu ils aillent bien se faire....
Jeu américain pour débile américain...