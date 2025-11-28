Le cofondateur de Rockstar révèle enfin la vérité sur son départ avant GTA 6

Alors que GTA 6 vient d'être repoussé et des tensions internes subsistent au sein de Rockstar, Dan Houser sort du silence. Le cofondateur du studio explique enfin pourquoi il a quitté le navire en 2020, réfutant les bruits de couloir sur un conflit fraternel pour évoquer une réalité plus brutale.
Les spéculations allaient bon train depuis 2020. Pourquoi l'un des piliers de l'industrie, l'homme derrière l'écriture de Red Dead Redemption et Grand Theft Auto, a-t-il claqué la porte au sommet de sa gloire ?
Alors que les bruits de couloir évoquaient une guerre d'ego avec son frère Sam Houser ou des désaccords majeurs sur la direction du studio, la vérité semble être à la fois plus simple et plus inquiétante pour l'industrie. Interrogé par la BBC
lors de la promotion de son premier roman, Dan Houser a tenu à remettre les pendules à l'heure
concernant son absence au générique du futur Grand Theft Auto VI
.
L'usure mentale face au gigantisme des productions
Loin des intrigues de palais dignes d'une série télévisée, la raison invoquée par le cofondateur de Rockstar touche à la nature même du développement AAA moderne. Ce n'est pas un conflit fraternel qui l'a poussé vers la sortie, mais l'épuisement
. La création de mondes ouverts d'une telle densité exige un sacrifice personnel que Dan Houser n'était plus prêt à consentir
après des décennies de labeur intensif. Il décrit des cycles de production qui s'étirent sur des années, dévorant la vie privée et l'énergie créative des développeurs.
Dans une déclaration qui résonne particulièrement fort alors que Rockstar fait face à des accusations concernant ses conditions de travail, Dan Houser confie :
Réaliser un projet d'une telle envergure, avec autant d'éléments mobiles, peut être un parcours difficile... [Cela] accapare tout votre temps pendant plusieurs années d'affilée, et je ne savais pas si j'avais encore un autre jeu de ce calibre en moi.
Cette confession met en lumière la réalité brutale derrière les chefs-d'œuvre du studio. Si le résultat final est souvent salué par la critique, le coût humain pour atteindre ce niveau de perfection est immense
. Dan Houser admet implicitement qu'il avait atteint sa limite, une forme de burnout créatif.
GTA 6 et l'ombre du crunch
Ces propos interviennent dans un contexte particulièrement tendu pour Rockstar Games
. Avec une date de sortie pour GTA 6 désormais repoussée à novembre 2026, la pression sur les équipes restantes est colossale
, d'autant plus qu'une répression syndicale semble s'être installée au bureau. Les prochains mois s'annoncent comme une période charnière et potentiellement douloureuse pour le studio, qui doit transformer l'essai sans l'une de ses têtes pensantes historiques.
En avouant qu'il n'avait plus la force pour un tel projet, Dan Houser valide indirectement les craintes des joueurs et des observateurs : GTA 6 est un projet dévorant qui ne laisse personne indemne
.
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