L'un des personnages de GTA 5 ne sera pas dans GTA 6, mais son acteur aimerait une mort brutale

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 janvier 2025 à 11h15
GTA 6 anime tous les débats, même les anciens acteurs ayant joué dans les précédents Grand Theft Auto.
L'un des personnages de GTA 5 ne sera pas dans GTA 6, mais son acteur aimerait une mort brutale
Alors que Grand Theft Auto 6 est sans aucun doute l'un des jeux les plus attendus de 2025, les spéculations autour de son contenu ne cessent de s'intensifier. Parmi les nombreuses théories des fans, l'une d'elles concerne le retour de personnages emblématiques de GTA 5, qui étaient Michael, Franklin et Trevor. C'est ce dernier qui nous intéresse ici, puisqu'il a confirmé plusieurs choses et son espoir de malgré tout faire une apparition funeste.

Un dernier hommage pour Trevor dans GTA 6 ?

Dans une interview accordée à ScreenRant, Steven Ogg, qui campe le rôle de Trevor, l'un des personnages emblématiques de la saga, a confirmé qu'il ne reprendrait pas son rôle dans GTA 6. Cependant, il aurait aimé que son personnage ait une apparition marquante, histoire de finir comme il a commencé : « J'aurais aimé être dans GTA 6. Ça aurait été amusant si Trevor apparaissait juste pour se faire tuer dès le début. »

Une déclaration qui fait écho à l'une des séquences les plus marquantes de GTA 5, où Trevor écrase violemment Johnny Klebitz, le protagoniste de GTA 4: The Lost and Damned. Rockstar avait même rendu hommage à cette scène en 2023 avec un Easter egg où le fantôme de Johnny faisait son apparition.

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Steven Ogg voit cette fin abrupte comme une manière symbolique de tourner la page. « Ce serait cool, parce que cela rendrait hommage aux fans en leur disant « Merci ». Passer le flambeau, écraser la tête de Trevor et mettre fin à cette époque, pour laisser place à une nouvelle génération. »

Bien que Trevor ne reviendra pas, cette déclaration ne ferme pas totalement la porte à d'autres personnages de GTA 5, notamment Franklin, qui pourrait très bien apparaître dans des missions de GTA Online. Ou de baser un DLC sur l'un des trois protagonistes de GTA 5, un jeu qui aura marqué toute une génération.
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Un DLC abandonné pour GTA 5

Fait intéressant, Steven Ogg a également confirmé dans une précédente interview qu'un DLC solo pour GTA 5 était initialement prévu avant que Rockstar ne décide de se concentrer sur GTA Online. Il s'agissait d'un projet où Trevor aurait joué un rôle d'agent infiltré à la manière de James Bond : « Trevor devait être sous couverture, travaillant pour les fédéraux. On a tourné quelques scènes où il essayait d'être un agent secret, mais à sa façon, toujours un peu raté. Mais tout a été abandonné et Rockstar n'a jamais donné suite. »

La sortie de GTA 6 est toujours prévue pour cet automne. Espérons avoir une nouvelle bande-annonce rapidement, pour en apprendre plus à son sujet.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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