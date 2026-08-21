L'armée américaine propose un marché inattendu aux soldats pour jouer à GTA 6

L'armée américaine déploie une stratégie de recrutement inédite en surfant sur l'engouement autour de Grand Theft Auto 6. En échange d'un réengagement de deux ans minimum, certains soldats se voient offrir quatre jours de permission pour jouer au titre de Rockstar Games dès sa sortie.

Grand Theft Auto VI est le jeu le plus attendu de l'année, et même au-delà. Que ce soit de jeunes joueurs, ou ceux qui ont connu la sortie de tous les épisodes, il est convoité par des millions de personnes et le titre de Rockstar risque de battre une pléthore de records. Bien évidemment, les marques, les entreprises et certains organismes souhaitent surfer sur cette vague, comme l'armée américaine, qui propose un deal à ses soldats : 4 jours de congés pour y jouer, en échange d'une prolongation de leur contrat de deux ans supplémentaires.

Une permission spéciale pour explorer Vice City

La 3e division d'infanterie de l'armée américaine a confirmé une initiative pour le moins originale. Un mémo interne, daté de fin juillet et rendu public sur les réseaux sociaux, révèle que les soldats acceptant de prolonger leur contrat d'au moins deux ans bénéficieront d'un laissez-passer de quatre jours. Cette permission est spécifiquement planifiée pour coïncider avec le lancement de Grand Theft Auto 6.

Le lieutenant-colonel Angel Tomko a justifié cette démarche en expliquant que le commandement cherchait un programme d'incitation unique, directement lié aux centres d'intérêt des troupes. Selon elle, l'idée provient d'un nouveau conseiller d'orientation professionnelle désireux d'atteindre les objectifs de recrutement avec une approche créative (via PC Gamer).

L'idée était d'avoir un programme d'incitation unique qui se connecte à ce qui intéresse les soldats. Nous voulons retenir les meilleurs talents et c'est tout à l'honneur de la créativité du conseiller d'avoir développé cette opportunité autour de ce jeu vidéo populaire.

Une stratégie qui soulève des questions

Si l'initiative semble porter ses fruits, avec déjà 20 soldats sur 130 éligibles ayant accepté l'offre, elle ne manque pas de faire réagir. Sur les plateformes sociales, de nombreuses personnes jugent disproportionné l'échange de quatre jours de repos contre plusieurs années d'engagement militaire. Certains dénoncent même une méthode potentiellement prédatrice, exploitant la passion des jeunes recrues pour la culture populaire.

Toutefois, l'armée rappelle que ces incitations administratives viennent s'ajouter aux primes de réengagement classiques, qui incluent généralement des compensations financières ou le choix de la prochaine affectation. De plus, les militaires concernés sont déjà en service, formés et qualifiés, ce qui nuance l'idée d'un recrutement aveugle.

















Quoi qu'il en soit, l'armée américaine prouve qu'elle sait s'adapter aux tendances. Reste à savoir si ces quatre jours de liberté virtuelle suffiront à faire oublier les contraintes bien réelles d'un engagement prolongé sous les drapeaux. Et si cela suffira à découvrir suffisamment GTA 6, dont la sortie est prévue le 19 novembre 2026.