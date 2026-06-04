Devolver Digital sortira bien un jeu le 19 novembre, pile en face de GTA 6

Alors que l'industrie entière semble terrifiée par l'arrivée imminente de GTA 6, bousculant les calendriers pour éviter la confrontation, Devolver Digital fait figure d'exception. L'éditeur indépendant rappelle avec malice que tous ne fuient pas face au mastodonte de Rockstar, soulignant une dynamique de marché bien plus subtile qu'il n'y paraît.

L'ombre de Grand Theft Auto VI plane sur l'industrie vidéoludique depuis si longtemps qu'elle s'apparente désormais à une véritable force de la nature. Son impact sur le calendrier des sorties est sismique, poussant d'innombrables éditeurs à revoir leurs plans uniquement pour éviter son lancement prévu le 19 novembre. Face à cette panique généralisée, l'éditeur de jeux indépendants Devolver Digital a tenu à faire entendre sa voix, affirmant être totalement immunisé contre cette peur ambiante.

L'exode massif vers le mois de septembre

Réagissant à un article soulignant la fuite des éditeurs, le compte officiel de Devolver a précisé que tous ne cédaient pas à la panique. Pourtant, la réalité du calendrier de l'année 2026 montre une congestion sans précédent en septembre. Des titres majeurs s'agglutinent sur quelques semaines pour esquiver le rouleau compresseur de Rockstar.

Une petite dizaine de jeux, au moins, sortira en septembre, dont plusieurs sont très attendus, ce qui pourrait finalement avoir un impact négatif sur ces productions, puisque les joueurs ne pourront pas toutes les acheter.

Le défi de Devolver Digital

Si Devolver s'amuse de la situation, c'est parce qu'il s'est lancé un défi il y a quelques mois, celui de sortir un jeu le même jour que GTA 6, soit le 19 novembre actuellement.

En mars 2025, le studio précisait sa pensée, et l'a réitéré il y a un an, lorsque la première date de sortie avait été annoncée, pour le 26 mai. Le studio de développement, qui édite également, a donc toujours l'ambition de concurrencer Rockstar, en sortant un jeu le 19 novembre, bien que nous ne sachions toujours pas duquel il s'agit.

















Une façon de penser logique, étant donné que même si GTA 6 va monopoliser les débats et l'actualité lors de cette période, tous ne sont pas forcément intéressés par lui. Sortir un jeu en même temps pourrait donc être une excellente stratégie pour combler le manque, à condition de proposer une bonne expérience.

Dans tous les cas, Devolver Digital, qui sait toujours se faire remarquer, ne manquera pas de nous en dire plus prochainement sur ce fameux jeu qui viendra concurrencer GTA 6.