GTA 6 vendu plus de 100 €, c'est ce que souhaiterait l'industrie

Alors que les jeux triple-A sont généralement proposés à 70 €, des analystes évoquent la possibilité que Rockstar Games et Take-Two Interactive optent pour un tarif de 80 à 100 €, ce qui serait une opportunité pour certain.
Avec une sortie toujours prévue pour l'automne 2025, Grand Theft Auto 6
pourrait bien franchir un seuil inédit en matière de prix. Des rumeurs avaient déjà avancé que Rockstar et Take-Two pourraient opter pour un système économique agressif, en vendant leur poule aux œufs d'or une centaine d'euros.
Un tournant pour l'industrie vidéoludique ?
Selon Matthew Ball, analyste chez Epyllion, un prix plus élevé pour GTA 6 pourrait briser une « barrière clé » dans le secteur
. Dans son rapport
sur l'état du jeu vidéo en 2025, il explique qu'une telle décision pourrait ouvrir la voie à une augmentation générale des prix des jeux
, un changement qui reflèterait les coûts de production en constante hausse.
L'avenir des prix des jeux vidéo
Si cette augmentation se confirme, elle pourrait transformer les habitudes de consommation des joueurs. Bien que peu accueillent favorablement une hausse de prix, les arguments liés à l'inflation et à la qualité des contenus pourraient peser dans la balance.
D'ailleurs, certains acteurs de l'industrie ne seraient pas contre que GTA 6 ouvre la voie de jeux vendus une centaine d'euros. Puisque si ce prix permet au titre de trouver le succès et de bien se vendre, d'autres éditeurs pourraient imiter Take-Two et augmenter leur prix
. Or, il ne faut pas oublier que le consommateur a souvent un budget réduit, et qu'il ne sera pas en mesure de dépenser 100 euros pour un jeu tous les mois. Sauf exception de GTA 6, peut-être, qui est une anomalie
.
Des budgets en pleine inflation
Les budgets des grandes productions atteignent des sommets historiques. Si le coût exact de GTA 6 reste inconnu, des titres récents comme Red Dead Redemption 2
(au moins 370 millions de dollars) ou Marvel's Spider-Man 2
(300 millions de dollars) donnent une idée des montants en jeu. Cependant, toutes les productions ne rencontrent pas le même succès : des échecs comme Suicide Squad: Kill the Justice League montrent à quel point ces investissements peuvent être risqués, entraînant par la suite des licenciements, par exemple.
Il faudra attendre une annonce officielle pour savoir si Grand Theft Auto 6 franchira ce cap, mais une chose est sûre : ce choix pourrait marquer un tournant dans l'histoire du jeu vidéo.
GTA 6 est toujours prévu pour arriver cet automne, sur PS5 et Xbox Series. Toutefois, des bruits de couloir évoquent un possible report pour 2026
.
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