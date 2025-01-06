GTA 6 : Une mauvaise nouvelle sur la sortie pourrait être annoncée

Selon les derniers bruits de couloir, la prochaine annonce de GTA 6 pourrait être assez négative, et concernerait la date de sortie du titre.
Le monde découvrait, à la fin de l'année 2023, la première bande-annonce de GTA 6
. Seulement, un peu plus d'un an plus tard, aucune nouvelle n'a été donnée, étant donné que l'année 2024 n'a vu aucune annonce concernant le jeu (et même le bien culturel) le plus attendu au monde. Sa sortie avait été programmée pour 2025, mais il se pourrait qu'elle ait finalement un peu de retard
.
GTA 6, rendez-vous finalement en 2026 ?
Pour le moment, la date de sortie de GTA 6 est toujours prévue en 2025
, étant donné que Rockstar n'a rien communiqué depuis le trailer. Néanmoins, le très bien informé Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg et qui a souvent très juste lorsqu'il s'agit d'informations émanant de Rockstar, estime qu'un retard s'impose.
Selon ses informations, il estime qu'un report est plus que probable, et que GTA 6 a de grandes chances d'arriver en 2026
. Notez toutefois qu'il ne s'agit pas d'une confirmation, mais plutôt d'une conclusion d'après les informations que le journaliste a en sa possession. Nous en saurons plus prochainement, étant donné que la sortie de GTA 6 n'est que dans quelques mois
.
Dans son article
, Jason Schreier précise également que 2025 pourrait aussi voir le très attendu Hollow Knight: Silksong, lui qui est discret depuis un bout de temps.
commentaire (0)