GTA 6 : Une mauvaise nouvelle sur la sortie pourrait être annoncée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 janvier 2025 à 15h14
Selon les derniers bruits de couloir, la prochaine annonce de GTA 6 pourrait être assez négative, et concernerait la date de sortie du titre.
GTA 6 : Une mauvaise nouvelle sur la sortie pourrait être annoncée
Le monde découvrait, à la fin de l'année 2023, la première bande-annonce de GTA 6. Seulement, un peu plus d'un an plus tard, aucune nouvelle n'a été donnée, étant donné que l'année 2024 n'a vu aucune annonce concernant le jeu (et même le bien culturel) le plus attendu au monde. Sa sortie avait été programmée pour 2025, mais il se pourrait qu'elle ait finalement un peu de retard.

GTA 6, rendez-vous finalement en 2026 ?

Pour le moment, la date de sortie de GTA 6 est toujours prévue en 2025, étant donné que Rockstar n'a rien communiqué depuis le trailer. Néanmoins, le très bien informé Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg et qui a souvent très juste lorsqu'il s'agit d'informations émanant de Rockstar, estime qu'un retard s'impose. 

Selon ses informations, il estime qu'un report est plus que probable, et que GTA 6 a de grandes chances d'arriver en 2026. Notez toutefois qu'il ne s'agit pas d'une confirmation, mais plutôt d'une conclusion d'après les informations que le journaliste a en sa possession. Nous en saurons plus prochainement, étant donné que la sortie de GTA 6 n'est que dans quelques mois.

Miniature vidéo

Dans son article, Jason Schreier précise également que 2025 pourrait aussi voir le très attendu Hollow Knight: Silksong, lui qui est discret depuis un bout de temps.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 bat tous les records avec des précommandes jugées exceptionnelles par Take-Two
Grand Theft Auto VI 07 août 2026

GTA 6 bat tous les records avec des précommandes jugées exceptionnelles par Take-Two

Les précommandes de Grand Theft Auto 6 atteignent déjà des sommets. Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar, qualifie ce démarrage d'exceptionnel, et le jeu s'annonce comme un véritable raz-de-marée commercial.
Le patron de Rockstar pense que les jeux en boîte sont voués à disparaître
Grand Theft Auto VI 07 août 2026

Le patron de Rockstar pense que les jeux en boîte sont voués à disparaître

Le débat entre le format physique et le numérique prend une nouvelle tournure. Strauss Zelnick, le dirigeant de Take-Two, a publiquement pris position en faveur du tout dématérialisé. Selon lui, les disques n'ont plus de sens pour les joueurs, reléguant les boîtes au rang d'objets de collection.
GTA 6 nous donne rendez-vous pour un « large aperçu » sur... Netflix
Grand Theft Auto VI 06 août 2026

GTA 6 nous donne rendez-vous pour un « large aperçu » sur... Netflix

Alors que Grand Theft Auto 6 est attendu comme le messie par des millions de joueurs, Rockstar a enfin pris la parole pour nous en dire un peu plus. Un rendez-vous est donné à la fin du mois, mais il y a effectivement un hic.

commentaire (0)