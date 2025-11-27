GTA 6 : Une fausse fuite générée par IA provoque la colère des fans

L'attente autour de Grand Theft Auto VI atteint un point de rupture tel que les fans sont prêts à tout faire et à tout croire. Une vidéo de gameplay, visionnée des millions de fois, vient de prouver la dangerosité des technologies actuelles en piégeant une grande partie de la communauté.
L'impatience des joueurs à l'égard de Grand Theft Auto VI
est un terrain fertile pour la désinformation, et l'incident récent impliquant le compte Twitter ZapActu en est la preuve flagrante. Alors que Rockstar Games maintient un silence radio pesant, seulement ponctué par une annonce de report à fin 2026, les joueurs cherchent désespérément la moindre miette d'information
. C'est dans ce contexte tendu qu'une vidéo montrant le personnage de Lucia marchant sous la pluie a fait surface, trompant la vigilance de millions d'internautes.
Une supercherie à 8 millions de vues
La séquence, bien que brève, affichait un réalisme suffisant pour semer le doute. En l'espace de 24 heures, elle a cumulé près de 8 millions de vues sur le réseau social X
. Pourtant, des signes ne trompaient pas, les notes communautaires de la plateforme avertissaient déjà que le contenu était généré par une intelligence artificielle. Malgré cet avertissement, la soif de nouveauté a pris le dessus sur la raison, et la vidéo a été partagée massivement comme une véritable fuite de gameplay
.
Face à l'ampleur du phénomène et à la réaction virulente de certains fans qui se sont sentis trahis, le créateur du contenu a fini par supprimer la vidéo et s'expliquer. La déception fut à la hauteur de l'espoir suscité : immense
. Ce qui ressemblait à un aperçu technique n'était en réalité qu'une démonstration de force des outils de génération vidéo actuels
.
L'excuse de l'expérimentation sociale
Dans une tentative de justification, le compte ZapActu a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une volonté de nuire, mais d'une expérience. L'objectif avoué était de « proposer quelque chose de fun autour de GTA 6
» et de « relancer l'intérêt autour du jeu, pas de manquer de respect à qui que ce soit
», explique-t-il sur X
, comme si GTA 6 avait besoin d'une mise en avant. Des excuses ont suivi, adressées à ceux qui se sont sentis « frustrés, déçus ou induits en erreur
», mais le mal était fait.
Cet épisode soulève une inquiétude légitime pour l'avenir de l'information vidéoludique. Si des créateurs amateurs peuvent aujourd'hui produire des fakes capables de berner des millions de personnes, la distinction entre le vrai et le faux deviendra un défi majeur jusqu'à la sortie officielle du titre de Rockstar
. Et même au-delà de GTA 6. En attendant, la prudence reste de mise et si cela ne vient pas directement de l'éditeur, considérez-le comme faux.
La sortie de GTA 6 est prévue le 19 novembre 2026.
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