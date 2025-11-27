GTA 6 : Une fausse fuite générée par IA provoque la colère des fans

Bonjour à tous,



Je tenais à vous alerter sur le compte @zapactugta6



Celui-ci publie des vidéos fakes de GTA VI générées par IA dans le but de faire de l'audience.



Je veux bien que GTA VI génère beaucoup d'engagement sur X, mais, je ne cautionne pas le fait de raconter tout… pic.twitter.com/5GrP8axOxf